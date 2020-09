Globo encerra contrato de Antonio Fagundes, mas quer ator em 'Pantanal'

15/09/2020 | 14:13



Antonio Fagundes não terá seu contrato com a Globo renovado, confirmou a equipe de comunicação da emissora ao Estadão nesta terça-feira, 15.

"A Globo está adotando novas dinâmicas de relação com seus talentos. Assim, o contrato com o Fagundes foi encerrado e devemos negociar o retorno dele para Pantanal", informou.

Na emissora desde 1970, Antonio Fagundes ficou marcado por papéis como Bruno Mezenga, em O Rei do Gado, Juvenal Antena, de Duas Caras e Pedro, dupla de Bino (Stênio Garcia) nas duas versões de Carga Pesada. Seu trabalho mais recente foi na novela Bom Sucesso, que chegou ao fim em janeiro de 2020.

Neste mês de setembro, a emissora confirmou que comprou os direitos da novela Pantanal, originalmente exibida em 1990, na extinta TV Manchete. As negociações com Antonio Fagundes refletem a postura de que os atores sem vínculo com a Globo podem continuar trabalhando por obra.