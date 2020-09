Chris Evans desabafa após publicar nude por engano nas redes sociais: - É vergonhoso

15/09/2020 | 14:11



Chris Evans, de 39 anos de idade, levou o Twitter à loucura recentemente! O intérprete do Capitão América publicou, sem querer, uma foto de seu pênis na rede social. O ator deletou a publicação rapidamente, mas alguns prints do clique continuaram a circular pela internet. Até que na última segunda-feira, dia 14, Chris decidiu reaparecer na web e brincar com o episódio - e ainda tentou conscientizar as pessoas politicamente!

Agora que eu tenho a atenção de vocês... VOTEM NO DIA 3 DE NOVEMBRO, escreveu o artista, referindo-se à eleição presidencial dos Estados Unidos.

Já nesta terça-feira, dia 15, o astro apareceu no programa The Tamron Hall Show para falar sobre o deslize.

- Alguma coisa aconteceu nesse fim de semana? [risos] Foi um fim de semana interessante com muitas lições aprendidas, muitos momentos de aprendizado. É vergonhoso, mas você tem que lidar com a situação. Eu tenho fãs fantásticos que me apoiaram.

A apresentadora Tamron Hall ainda questionou Chris sobre o tweet político.

- Isso se chama fazer de um limão uma limonada, brincou o ator.

Que situação, hein? Ainda bem que nada mais grave aconteceu!