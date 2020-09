Todo cuidado é pouco

Do Diário do Grande ABC



15/09/2020 | 13:32



O novo coronavírus continua em circulação e isso significa que todo o cuidado é pouco, mas os números divulgados ontem pelo governo do Estado são alento para a maior parte da população, que ainda está apavorada diante da letalidade do vírus, que em seis meses causou a morte de pouco mais de 132 mil pessoas no País, além de ter infectado em torno de 4,3 milhões. O possível otimismo com relação à volta à normalidade se escora no fato de São Paulo ter registrado queda nos indicadores da pandemia da Covid-19 pela quinta semana consecutiva, o que pode ser indicativo de que o pior realmente já passou.

Em que pese os dados se mostrarem positivos, o próprio governador João Doria (PSDB) se apressou em alertar sobre a necessidade de os paulistas evitarem o ‘já ganhou’ e se manterem alertas, se possível, que redobrem os cuidados para evitar que as taxas de contágio pelo vírus voltem a patamares elevados. De fato, o risco é real, como se verifica em países como França e Espanha, onde casos voltaram a aparecer e fizeram acender a luz amarela onde a verde já iluminava há algum tempo.

Aliás, não é necessário avançar além das fronteiras para ter a certeza de que o perigo ainda está à espreita e pronto para fazer novas vítimas. Afinal, os números divulgados ontem nos boletins epidemiológicos pelas prefeituras da região podem ser considerados preocupantes, na medida em que foram relatadas 19 mortes, na pior segunda-feira desde o dia 20 de julho e o número mais alto dos últimos 11 dias. Também é fato que a região acumulou, no máximo, duas semanas seguidas de queda nos óbitos desde o início da pandemia.

Portanto, a população não pode relaxar na adoção das medidas de prevenção, como uso de máscara, de álcool gel, manutenção do distanciamento físico e higiene pessoal. Evitar aglomerações, principalmente, é a melhor forma de garantir a proteção pessoal e do outro, conforme orientam profissionais da saúde.

Não é bem o que se tem visto no Brasil afora com a flexibilização adotada pelos governos, no esteio de relatórios que apontam arrefecimento do vírus. Ainda não é o momento de sair por aí como se não houvesse amanhã, pois os abusos de agora podem comprometer o futuro que está logo ali.