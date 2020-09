Bruno Gagliasso diz: Eu tenho muita dificuldade de negar o Surubão de Noronha

15/09/2020 | 13:11



Bruno Gagliasso se divertiu na manhã dessa terça-feira, dia 15, ao falar com alguns de seus seguidores no Twitter! Ao comentar sobre um novo filme que havia visto, o astro acabou relembrando a história do Surubão de Noronha - que veio à tona com toda aquela polêmica envolvendo Marina Ruy Barbosa como suposto pivô de separação de Débora Nascimento e José Loreto.

Primeiro, o marido de Giovanna Ewbank disse o seguinte:

Bom dia pra quem assistiu The Social Dilema e não sabe se compra uma Balsa pras crianças ou se muda de vez pro rancho.

Um seguidor, então, brincou:

A enciclopédia era a BARSA que eu saiba...

E Bruno respondeu:

Poxa, vocês não deixam eu criar uma fake news.

Foi aí que o assunto começou! Uma pessoa disse:

O Surubão de Noronha tá aí pra provar que isso é mentira.

Bruno respondeu:

Mas não fui eu que criei kkkkkkkkkkk

E quando os fãs perguntaram quem havia criado essa história, o papai de Titi, Bless e Zyan disse:

Um suposto funcionário da Globo que sabia que existia um quarto escuro no Projac e o Surubão de Noronha kkkkkkkkkkkkkkkk. Tem gente que acredita até hoje.

A declaração iludiu um seguidor, que perguntou:

Mas não é real? Como assim?

E Bruno entrou na brincadeira e ainda se pronunciou sobre o assunto:

O que é real? A terra plana ou o Mundo de Beakman? Eu tenho muita dificuldade de negar o Surubão de Noronha porque é uma história muito divertida se fosse real. Mas devo frustrá-los. Sou um pai de família apaixonado pela Giovanna sem tempo pra farra. Não me cancelem.

Depois, uma fã disse:

Ah, Bruno! Até você se divertiu com essa fic.

E ele concordou!

Lógico! Kkkk tinha teste: quem é você no surubão kkkkkkkkk

No fim da conversa, ele declarou seu amor pelos fãs. Muito fofo, né?