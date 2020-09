Saulo Poncio tem alta de hospital após cirurgia de apendicite: Foi por pouco

15/09/2020 | 13:11



Saulo Poncio teve alta do hospital após realizar uma cirurgia de apendicite. A informação foi confirmada pela assessoria do hospital Vitória, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde ele deu entrada na última segunda-feira, dia 14.

A divulgação do boletim médico sobre o estado de saúde dele não foi autorizado pela família. Mas, na manhã desta terça-feira, dia 15, a assessoria de imprensa do cantor havia adiantado que ele estava bem e se recuperando no quarto após o procedimento.

Saulo foi internado às pressas depois de sentir fortes dores abdominais e estava acompanhado da esposa Gabi Brandt. Após receber alta, o cantor publicou uma foto no Instagram, ainda no quarto de hospital, e deu detalhes sobre o ocorrido, explicando que por pouco seu apêndice não estourou:

Mais um dia Deus provando que cuida de mim com o maior amor do mundo. Foi por pouco!!! Ontem no período da tarde fui internado as pressas com dores abdominais insuportáveis, dali fui direto pra sala de cirurgia... e quando acordo, recebo a notícia de que meu apêndice estouraria em poucas horas, se eu não tivesse operado. O tempo de Deus é perfeito. Dr. Rogerio, Dra. Adriane, e toda a equipe muito obrigado pelo carinho e dedicação. Minha esposa @gabibrandt e toda minha família obrigado por estarem ao meu lado e cuidarem de mim! E obrigado pelas mensagens desejando melhoras, já estou bem e indo pra casa!