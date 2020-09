Expedições exploram natureza de Campos do Jordão

Redação

Campos do Jordão, no interior de São Paulo, oferece boas experiências para quem está em busca de atividades ao ar livre. Um dos hotéis mais famosos da cidade, o Toriba, conta com um programa chamado Aventoriba, cujas expedições misturam caminhadas e cavalgadas a história e boa gastronomia. Há opções para crianças e adultos.

O que fazer em Campos do Jordão e região

O passeio realizado em meio à Serra da Mantiqueira inclui visitas às cidades vizinhas de Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí.

Encabeçado por Júnior Warne e Gabriella Pelegrino, guias de montanha experientes, o tour principal explora 20 trilhas, com diferentes graus de dificuldade, entre pontos turísticos como Parque Estadual de Campos do Jordão, Pico do Diamante, Monumento Natural da Pedra da Baú e Cachoeira do Lajeado.

Os fãs de cavalos, por sua vez, podem participar das experiências Aventoriba Equestre e Aventoriba Puro Sangue. A primeira conta com percursos para iniciantes, enquanto a segunda é destinado para quem já cavalga bem.

Expedições para relaxar

Já o programa Aventoriba Kids oferece diversão para pais e filhos em meio a trilhas adaptadas aos pequenos aventureiros. Enquanto isso, os viajantes que gostam de desafios podem encarar o Aventoriba Extreme, composto por trilhas com mais de 5h de duração e subida na via ferrata da Pedra do Baú.

Se a ideia é relaxar, a dica é o Aventoriba Gastronômico, experiência em que é possível contemplar a natureza por trilhas leves até uma árvore centenária, a Castanheira. Deaixo dela, na sombra, é servido fondue ou feijoada, em dias alternados. Outra opção do gênero é o Aventoriba Birdwatching (observação de pássaros), conduzido por um ornitólogo da região para não deixar escapar nada.

Para os apaixonados por fotografia, há um programa chamado Aventoriba fotográfico. Trata-se de um workshop ao ar livre com caminhadas acompanhadas pelo fotógrafo Reinaldo Opice, que auxila os participantes a captar belas imagens em trilhas por montanhas, florestas e cachoeiras.

Serviço

Antes de realizar qualquer uma dessas expedições, os viajantes são informados a respeito da distância a ser percorrida, do nível de esforço físico exigido e dos detalhes a respeito de cada aventura são explicados previamente. O Aventoriba, em todos as suas categorias, é conduzido por guias especializados, munidos de equipamento de apoio para os participantes.

Todas as expedições são finalizadas com um almoço em um restaurante regional, além das opções de piquenique ou fondue.

