Como o Copacabana Palace e o Hotel das Cataratas estão recebendo os hóspedes

Redação

Do Rota de Férias



15/09/2020 | 12:18



Incentivo ao uso de ambientes ao ar livre, regras de distanciamento social e pacotes de gastronomia com serviços exclusivos. É com esse apelo que dois grandes hotéis de luxo do Brasil, o Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e o Hotel das Cataratas, em Foz do Iguaçu, ambos administrados pela rede Belmond, esperam atrair hóspedes nos próximos meses.

Ambos os empreendimentos também criaram tours em meio à natureza para dar um charme a mais na viagem. Tudo isso em meio a procedimentos de segurança que incluem reservas especiais e, claro, muito álcool em gel. Confira os detalhes.

Belmond Copacabana Palace

O tradicional Belmond Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, voltou a funcionar em 20 de agosto após permanecer fechado por meses em decorrência da pandemia do novo coronavírus. O formato de reabertura foi planejado para oferecer segurança a todos, sem deixar de lado o atendimento e a qualidade dos serviços que, historicamente, marcam o empreendimento.

Assim, quem passa hoje pela sofisticada porta giratória que dá acesso ao hotel encontra medidas de higiene do check-in ao check-out. Estações de álcool gel foram espalhadas por todos os lados. Além disso, regras de distanciamento foram implementadas nas áreas de maior circulação, como piscina e restaurantes.

O spa e a academia de ginástica foram além e ganharam um novo esquema de reservas. A ideia é que eles não sejam usados por mais de uma família ao mesmo tempo.

Outros serviços foram reforçados com o advento da tecnologia. Por meio de um aplicativo, o hóspede tem a oportunidade, por exemplo, de fazer check-in antecipado, informar-se a respeito de preferências de mini-bar, conhecer os cardápios dos restaurantes e realizar reservas em geral. Também dá para acessar o diretório de serviços do Belmond Copacabana Palace, entre outras facilidades.

Atrações do Belmond Copacabana Palace

A reabertura do hotel incluiu ainda novos pacotes de hospedagem, que foram criados para incentivar o uso de ambientes ao ar livre e o contato com a natureza. Muitas das medidas oferecidas estão relacionadas à gastronomia.

A experiência Al Fresco Dining, por exemplo, oferece um jantar privado para um pequeno grupo de pessoas na varanda ou em volta da Black Pool (a piscina exclusiva dos hóspedes das melhores suítes do hotel). O menu é preparado pelo italiano Nello Cassese, chef executivo do hotel. Enquanto jatam, os hóspedes podem desfrutar de um lindo pôr do sol com vista para a praia de Copacabana ao som ao vivo de clássicos da Bossa Nova.

Outra possibilidade é a Sparkling Moments, experiência à beira da piscina clássica do hotel, que proporciona um drinque ao pôr do sol com uma taça de champanhe e uma seleção especial de itens do sushi bar do Mee. O restaurante asiático, por sinal, é um dos grandes destaques do Belmond Copacabana Palace.

Pacotes de hospedagem do Belmond Copacabana Palace

Entre os pacotes de hospedagem disponíveis destaca-se o Exclusive Places, no qual o sexto andar – o mais desejado do Belmond Copacabana Palace – fica inteiramente disponível para o hóspede e sua família. São quatro suítes na cobertura, com terraço e vista para o mar, além de um lounge de convivência para as refeições e a famosa Black Pool disponível para uso exclusivo do grupo.

O pacote Staycation, por sua vez, oferece até 30 horas de estadia, com check-in garantido a partir das 10h e check-out até as 16h do dia seguinte. Inclui ainda café da manhã para duas pessoas, além de crédito de R$ 200 para usar no restaurante Pérgula.

Para quem pode desfrutar de uma estadia ainda mais longa, há ainda o pacote Long Stay, que contempla sete noites de hospedagem. Ele inclui café da manhã para duas pessoas, desconto de 30% em serviço de lavanderia, 20% em alimentos e bebidas (não inclui as alcoólicas), bike tour com uma hora de “stand up paddle” ou aula de “beach tênis” e crédito de R$ 250 na Signature Boutique.

Os preços variam conforme a as características dos pacotes e à época do ano, mas podem ser consultados no site do Belmond Copacabana Palace.

Belmond Hotel das Cataratas

O Belmond Hotel das Cataratas oferece experiências semelhantes às do Belmond Copacabana Palace, mas com uma pegada mais verde. Isso porque o hotel está incrustado no exuberante Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu.

Atrações do Hotel das Cataratas

Por lá, a experiência Al Fresco Dining se transforma em três. A primeira delas consiste em um piquenique, que pode ser preparado em diferentes locais do jardim do hotel. Depois, um jantar com vista para as cataratas é oferecido na varanda exclusiva do restaurante Itaipu, com menu à la carte preparado pelo chef-executivo Jean Paul Barbier. Por fim, o hóspede pode desfrutar de um churrasco autêntico de “fogo de chão” preparado ao ar livre no jardim do hotel.

A experiência Sparkling Moments por sua vez, pode ser usufruída de duas formas: do alto da torre ou no jardim frontal do hotel. Independentemente da opção, o hóspede recebe uma garrafa de Moet & Chandon harmonizada com uma seleção especial de aperitivos enquanto aprecia o visual do pôr do sol das Cataratas.

Há ainda três pacotes em uma seleção batizada de Nature Therapy. O primeiro é o Forest Bathing, voltado paro a prática do mindfulness e realizado dentro do parque por um guia especializado. A ideia é combinar caminhadas com técnicas de relaxamento e outras atividades.

O Earth Bathing, por sua vez, passa por uma trilha em meio à fauna e flora do Parque Nacional do Iguaçu, com destaque para temas ligados a ecologia e preservação da reserva natural.

Para os amantes de aventura, a Breath of Nature pode ser a escolha ideal. A trilha, que acontece fora do parque, passa por uma cachoeira e leva até as margens do rio. Ali, podem ser realizadas atividades como stand up paddle, passeio de caiaque ou ioga.

Já quem não abre mão de pedalar mesmo durante as viagens pode fazer o Tour Guiado de Bicicleta. O programa convida os participantes a praticarem um exercício físico completo em meio à natureza da região. É possível realizar diversos trajetos, dos mais curtos aos mais desafiadores.

Além disso, opções de tours como o Morning Walk e a tradicional visita ao Parque das Aves continuam sendo oferecidas pelo Belmond Hotel das Cataratas. O detalhe é que, por enquanto, o Parque das Aves permanecerá fechado para visitantes e atenderá apenas os hóspedes do empreendimento – o que torna a experiência mais exclusiva.

Pacotes de hospedagem do Belmond Hotel das Cataratas

Para a reabertura, o Belmond Hotel das Cataratas também preparou alguns pacotes especiais de hospedagem. O Stay a little longer, por exemplo, oferece uma diária a mais para as reservas de três noites.

Já para quem pode desfrutar de uma estadia ainda mais longa, o programa Long Stay surge como boa opção. São sete noites de hospedagem com café da manhã, desconto de 30% em serviço de lavanderia, 30% em alimentos e bebidas (inclusive alcoólicas), um tour privativo guiado de manhã, antes do parque abrir, crédito de R$ 250 na Signature Boutique e jantar de despedida na última noite de hospedagem, com menu fechado e bebidas não alcoólicas incluídas.

Os valores estão disponíveis para consulta no site do Belmond Hotel das Cataratas.

Por dentro do Belmond Copacabana Palace

O Belmond Copacabana Palace é um dos hotéis mais luxuosos do Rio de Janeiro (RJ) e do Brasil. Com fama internacional, o local já recebeu personalidades icônicas, como a princesa Diana. Além de oferecer acomodações confortáveis e uma piscina que rende fotos perfeitas para o Instagram, o hotel conta com bar e três restaurantes diferenciados.

