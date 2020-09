Jude Law fala pela primeira vez sobre a chegada de seu sexto filho

15/09/2020 | 12:10



Bem discreto em relação à sua vida pessoal, Jude Law revelou que se tornou papai pela sexta vez! O astro, que se relaciona atualmente com Phillipa Coan, agora falou pela primeira vez sobre o assunto em entrevista ao The Tonight Show. Sem dar maiores detalhes, o ator de Animais Fantásticos casualmente introduziu o assunto. Ao ser questionado pelo apresentador, Jimmy Fallon, ele contou sobre o que tem feito agora que passa mais tempo em casa, por conta da pandemia do coronavírus.

Ao detalhar que tem amado ter um jardim, e até ter falado um pouco mais sobre as plantas as quais cuida, o ator em seguida falou:

- E além disso, eu tenho um bebê!, brincou.

Após dar risada, ele ainda deu os detalhes:

- Nós nos sentimos muito abençoados em um momento em que, como uma família, nós podemos apenas ficar juntos e aproveitar a companhia um do outro todos os dias.

Era incomum, mas meio forçado, sabe, o amor.

Muito fofo, né?

Além desse mais novo bebê, Jude Law é ainda pai de Iris, Rafferty e Rudy, frutos de seu relacionamento com Sadie Frost, além de Sophia, de seu relacionamento com Samantha Burke, e Ada, de seu relacionamento com Catherine Harding!