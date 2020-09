Graciele Lacerda posta foto do antes e depois do corpo, diz que era falsa magra e recebe elogio de Zezé Di Camargo

15/09/2020 | 12:10



Graciele Lacerda usou o Instagram na manhã desta terça-feira, dia 15, para comemorar o antes e o depois de seu corpo. Em um relato, a influenciadora digital, que está prestes a completar 40 anos de idade, falou sobre sua jornada para ser uma pessoa fitness, dizendo que mudou de estilo de vida após o 30 anos de idade e transformou a relação que tinha com a comida.

Não é sobre emagrecer, é sobre ter saúde e se amar! Por muitos anos eu fui uma falsa magra, daquelas que tem um corpo legal, mas o índice de gordura corporal estava super alto, disse ela no início do texto.

E continuou:

Não era apenas malhar pra comer e sim aprender a comer pra refletir no meu corpo. Depois dos 30 muita coisa muda e foi aí que eu senti que não estava no caminho certo. Mudei não só a minha alimentação, mas o jeito de me relacionar com ela. Percebi que não é só comer diet/light, que não tem a ver com barrinha de cereal. É comer arroz, feijão, carne...é estar em qualquer lugar e saber fazer minhas próprias escolhas. Tudo isso aprendi depois que adotei a reeducação alimentar. (...) Ninguém vive de comer só ovo ou frango. E quanto ao meu corpo...estou muito mais feliz com ele hoje em dia!!!

Zezé Di Camargo elogiou a postura da companheira e escreveu:

Como tenho orgulho de você. Do que você se tornou. Da mulher que corre atrás, cuida de tudo, trabalha, tem sua identidade. Te admiro cada dia mais