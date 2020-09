Sarah Poncio é criticada por não abraçar um dos filhos em foto e rebate: Nunca que eu iria fazer diferença ao dar afeto e amor aos meus três filhos!

15/09/2020 | 11:11



Eita! Sarah Poncio, que estava passando por uma crise em seu casamento com Jonathan Couto, foi alvo de críticas após publicar uma foto no Instagram de seu programa, Na Sala da Sarah, em que aparece abraçando apenas dois de seus três filhos. No clique, ela aparece agarradinha com João e José, frutos de seu relacionamento com Jonathan, enquanto Josué, que entrou na família recentemente após um processo de adoção, ficou no cantinho.

Aparentemente, a irmã de Saulo Poncio sofreu diversas críticas, já que logo deletou o clique. Nas redes sociais, os internautas continuaram a comentar a situação e criticaram a influenciadora digital:

Não duvido do amor da Sarah por todos os filhos. Essa foto não foi proposital, mas pegou muito mal.

Amo a Sarah!! Mas essa foto me doeu.

Tenho certeza que não foi por maldade, mas a foto ficou pesada, principalmente pela carinha de triste do Josué. Tá estranha sim!

Não duvido do amor dela, mas a foto ficou pesada mesmo. Deu dózinha do olhar do Josué, sei lá.

Por mais que a Sarah não pense em indiferença nos filhos, essa foto ficou estranha. Parece mesmo que ela fez pouco caso pro outro.

Com a repercussão negativa, ela logo se pronunciou em um Instagram de fofoca e se defendeu:

Vocês podem querer me criticar em qualquer coisa, mas em relação ao cuidado e amor que tenho pelos meus filhos, não! O dia que eu tiver três braços eu vou conseguir agradar vocês em relação aos meus filhos, só assim! Josué foi o único que ficou quietinho. João e José queriam brincar com todas as câmeras, todos os equipamentos, não paravam quietos e sem contar que eu estava com EXTREMA dor nesse dia. Saco ter que ficar justificando o inacreditável. Nunca que eu iria fazer diferença ao dar afeto e amor aos meus três filhos!