Após receber denúncias de traição, Munik Nunes explica: - São gêmeos

15/09/2020 | 11:10



A vencedora do BBB16 Munik Nunes foi às rede sociais na última segunda-feira, dia 14, para falar sobre algumas denúncias de traição que vem recendo sobre o namorado, o cantor sertanejo Caio César. Por meio do Instagram, a influenciadora publicou um vídeo falando sobre o assunto, explicando que a confusão surgiu porque o amado tem um irmão gêmeo.

- Esse aqui é o Breno e esse aqui é o Caio César. Os dois são irmãos e são gêmeos. O de cabelo grande é o meu namorado, e o de cabelo curto é meu cunhado. Então parem de mandar fotos do Breno com a namorada, dizendo que ele está me traindo, pediu Munik no vídeo, mostrando uma foto dos dois.

Nos comentários muitos internautas acharam graça da publicação, dizendo:

Você é maravilhosa, escreveu uma seguidora.

Estou passando mal, brincou outro.

Meu casal, disse uma terceira.

Munik e Caio César, da dupla Breno & Caio César, assumiram o romance em maio desse ano.