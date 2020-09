Em A Fazenda 12, Victoria Villarim relembra vídeo com Eduardo Costa que virou piada: O carro nem era dele

15/09/2020 | 11:10



Victoria Villarim relembrou polêmica ao lado do ex, o cantor sertanejo Eduardo Costa, durante bate-papo com os peões em A Fazenda 12. Os confinados relembraram situações conturbadas que enfrentaram dentro da casa e a modelo acabou explicando sobre episódio em que os dois viralizaram na internet depois que o cantor apareceu ostentando carro importado ao lado dela.

- Gente, foi um negócio tão sem querer e viralizou. Aquela m***A. Que ridículo. O carro nem era meu. Nem estava com ele, o carro, ele nem comprou. Estava emprestado pra ele vender, sendo que era do Marrone. Foi uma confusão, disse ela, entregando que o carro nunca foi aquisição de Eduardo Costa.

Villarim explicou que não entendeu o motivo para Eduardo Costa dizer que o carro havia sido um presente dele:

- Falei com esse jeitinho meu de falar. Disse: É meu carro! Zoando! Ele não me deu nada não, gente. Ele tava zoando. Fiquei encostada no carro e ele falou: Deixa eu tirar uma foto? Fiquei lá, ele pegou o celular e começou a me filmar. Daí ele: Eita, mas que carrão. Que lindo, hein? Quem que te deu esse carro? Eu fiquei: Ué sei lá, você? Sei lá o que ele falou, sendo que o carro nem era dele. Tava emprestado. Era do Marrone. Ele ia ficar um tempo porque o Marrone ia vender. O povo achando que ele me deu um carro de 500 mil, completou.

Apesar de ter posado com o carro, Victoria confessou que não gostava do carro:

- Aquele carro horroroso que levanta as portas para cima. Eu tinha vergonha de andar naquele carro. Não gostava daquele carro, não.

A beldade ainda comentou que também já apareceu na televisão por causa das polêmicas envolvendo o fim do relacionamento com Eduardo Costa, em que alegou ter sido ameaçada de morte.

- Depois que aconteceu umas coisas, você não tem nem noção. Passei até no Datena porque eu estava sendo ameaçada de morte pelo meu ex.