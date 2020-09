Motorista de aplicativo é morto em Mauá

Da Redação



15/09/2020 | 11:02



Um motorista de aplicativo identificado como Mauro Fernandes, 57 anos, foi morto na madrugada de hoje, na Vila Nova Mauá, em Mauá. Ele foi encontrado desacordado dentro do carro, um HB20 preto, que havia batido em um muro, e foi levado para o Hospital Nardini, mas não resistiu.

Segundo informações do boletim de ocorrência, não há marcas de tiros no veículo, o que leva a crer que quem efetuou os disparos estava no banco de trás e, assim que anunciou o assalto, disparou contra o motorista. Inconsciente, Fernandes perdeu o controle, bateu contra o muro de uma residência e o bandido fugiu em seguida. O caso foi registrado no 1º DP de Mauá.