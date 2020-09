PSL rejeita coligação com Russomanno e registra candidatura de Joice em SP

15/09/2020 | 10:49



O deputado Celso Russomanno, pré-candidato do Republicanos à Prefeitura de São Paulo, procurou o PSL paulista para propor uma aliança com o partido e convidar a deputada Joice Hasselmann para ser sua vice na chapa. A tentativa, no entanto, foi frustrada. Segundo dirigentes do PSL paulista, que relataram a proposta, a candidatura lançada em 30 de agosto está mantida.

Ainda na segunda-feira, 14, o deputado federal Junior Bozzella, presidente do PSL-SP e vice-presidente nacional da legenda, registrou formalmente o nome de Joice no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o que impossibilita qualquer intervenção do Diretório Nacional.

O gesto de Russomanno contou com o respaldo da ala "bolsonarista" da siga, que tenta reaproximar o PSL do Palácio do Planalto - após desavenças, o presidente Jair Bolsonaro deixou o partido pelo qual se elegeu.

Apesar de estar bem posicionado nas mais recentes pesquisas de intenção de voto, Russomanno relutava em ser candidato. O deputado não fez pré-campanha e seu partido adiou a convenção para esta quarta-feira, 16, limite do prazo.

Russomanno esteve com Bolsonaro e recebeu a sinalização que teria seu apoio na capital paulista. Procurado pela reportagem, o deputado não se manifestou.