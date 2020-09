Maraisa faz selfie toda produzida e internautas apontam: Nem parece a mesma pessoa

15/09/2020 | 10:10



Maraisa dividiu a opinião dos internautas no Instagram depois de postar uma selfie em que aparece toda produzida. Na legenda, a cantora sertaneja e irmã de Maiara escreveu por aqui tudo na paz, mas nem assim os seguidores deixaram de opinar sobre a aparência dela, apontando que ela teria feito algum procedimento estético no rosto.

Veja, abaixo alguns dos comentários.

As pessoas vão perdendo a imagem com o famosos padrão de beleza. Me desculpe, mas prefiro você da forma original.

Tá muito estranha!

Alguém avisa para ela parar, porque tá feio!

Tá exagerando, está ficando muito artificial.

Nem parece a mesma pessoa. Está estranha. Era tão bonita!

Você ficou feia de botox nos lábios

Bocão nada natural!

Você e sua irmã eram lindas, pena que agora perderam a identidade.

Maraisa, que recentemente pediu a opinião dos internautas depois de tirar o megahair, não respondeu aos seguidores que criticaram, mas outros internautas foram só elogios à beldade:

Fico pensando que deve ser muita falta do que fazer vir até aqui falar mal da aparência da pessoa. Maraisa, você está linda! É só ver nos Stories dela que essa foto está com filtro.

Linda, você transmite muita paz mesmo.

Bocão, hein amiga?

Foto perfeita, pose lnda, pele maravilhosa, maquiagem zero de defeitos e a boca um escândalo de bonita. Um arraso de mulher!

Linda e maravilhosa. Isso mesmo, tem dinheiro então tem que fazer o que gosta.