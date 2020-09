'Gremlins 2' diverte com referências a Trump

15/09/2020 | 07:09



Embora as estatísticas não sejam favoráveis a Donald Trump, o presidente segue com a campanha à reeleição. Ninguém deve se admirar se, na última hora, ele conseguir reverter a situação. Há 30 anos, Joe Dante estava lançando a sequência de seu grande sucesso, Gremlins, de 1984. Gremlins 2 - A Nova Turma é a atração imperdível do TCM, às 14h20 desta terça, 15.

Gremlins 2, o que isso tem a ver com Trump? Tudo! Recapitulando. O 1 era sobre garoto que ganhava de presente o bichinho mais fofo do mundo, Gizmo. Junto vinha a advertência: "Não o molhe nem alimente após a meia-noite". Rompida a regra, Gizmo multilplicava-se nos predadores gremlins, que destruíam a cidadezinha em pleno Natal. No 2, o garoto, Zach Gallagan e a namorada, Phoebe Cates, cresceram e trabalham num prédio em Nova York. Descobrem que Gizmo está preso num laboratório da torre, e será dissecado. Fazem de tudo para salvá-lo e, claro, o molham e alimentam de madrugada. Voltam os gremlins - em Manhattan.

O engraçado é que a torre da ficção é inspirada na Trump Tower, e o dono do prédio, Daniel Clamp, é uma caricatura de Trump. Interpretado por John Glover, é um mentiroso compulsivo e notório manipulador da mídia. Dá para rir bastante.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.