Azulão e Tigre podem fazer semifinal

15/09/2020 | 00:12



São Bernardo FC e São Caetano conhecerão hoje seus adversários nas semifinais do Paulista da Série A-2. E correm o risco, inclusive, de se enfrentar em um dos lados dos duelos que decidirão os dois promovidos para a elite estadual. Isso acontecerá caso o São Bento vença hoje o Taubaté, no tempo normal, em partida que começará às 21h30, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba – na ida, 0 a 0 no Vale do Paraíba.

Isso porque o Bentão chegaria aos 31 pontos na classificação geral, ultrapassando Azulão e Tigre, que alcançaram 30 e se enfrentariam por terem a segunda e terceira melhores campanhas. O quarto colocado e adversário dos sorocabanos (neste cenário de triunfo do São Bento hoje) seria o XV de Piracicaba, que chegou ontem aos 29 ao vencer por 1 a 0 e eliminar a Portuguesa, em pleno Estádio do Canindé.

Se confirmado o duelo entre Tigre e Azulão, a ida, no 1º de Maio, deverá ser só na semana que vem, porque o São Caetano estreia na Série D do Brasileiro no sábado, às 18h, em casa, contra o Caxias-RS. <EM>Há ainda a possibilidade de o Taubaté avançar com vitória no tempo normal ou nas penalidades. Seja qual for destas a situação, os taubateenses seriam adversários do São Caetano, enquanto o São Bernardo FC encararia o XV. Já caso o São Bento passe nos pênaltis, será ele o rival do São Caetano na semifinal.

Na visão do técnico do Tigre, Marcelo Veiga, independentemente de quem tiver pela frente, sua equipe (que terminou a primeira fase como líder geral, mas perdeu essa condição nos dois empates com o Juventus nas quartas) estará pronta. “Não muda nada. É decisão, é o que vai nos levar ao acesso, não tem como escolher adversário ou lugar. Evidentemente que a gente queria manter a liderança, mas equipes voltaram muito iguais pós-pandemia”, declarou.