Demarchi transfere para limite do prazo decisão sobre candidatura em S.Bernardo

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



15/09/2020 | 09:02



O vereador Rafael Demarchi (PSL), de São Bernardo, está próximo de retirar a candidatura à Prefeitura. A convenção do PSL, marcada para esta terça-feira (15), homologará apenas os candidatos a vereador, deixará a decisão sobre o prefeiturável aberta e à espera de um aval das cúpulas nacional e estadual do partido sobre a viabilidade do projeto solo.

Na semana passada, como mostrou o Diário, o prefeito de São Bernardo e candidato à reeleição pelo PSDB, Orlando Morando, se reuniu com o deputado federal Júnior Bozzella, presidente do PSL no Estado, na tentativa de compor com o partido e enterrar o projeto de Demarchi. No encontro, Bozzella condicionou o abandono da pré-campanha ao desejo do vereador.

Nesta segunda-feira (14), foi Demarchi quem se reuniu com Bozzella. Ambos discutiram a respeito das possibilidades de financiamento de uma empreitada eleitoral em São Bernardo – e também no Estado como um todo, que tem na deputada federal Joice Hasselmann, prefeiturável na Capital, o projeto de maior visibilidade. Uma decisão sobre a candidatura foi transferida para a data limite fornecida pela Justiça Eleitoral, dia 26 de setembro. A convenção desta terça-feira será das 9h às 14h.

Esse adiamento foi interpretado pelo PSL de São Bernardo como chance real de fim da campanha de Demarchi. Vereador em segundo mandato e sobrinho do ex-prefeito Walter Demarchi (1993-1996), o parlamentar se filiou ao PSL no início do ano com expectativa de se consolidar como terceira via no município. Inicialmente foi considerado pela direção estadual do PSL como uma das principais candidaturas da legenda no Estado.

Porém, as alianças firmadas por Morando com o deputado federal Alex Manente (Cidadania) e com o vereador Julinho Fuzari (DEM), que varreram a oposição mais à direita ao governo tucano, minaram também a pré-campanha de Demarchi. Atualmente, os oposicionistas a Morando no pleito são mais do campo da esquerda ou oriundos dessa corrente, como o ex-prefeito Luiz Marinho (PT), o médico Leandro Altrão (PSB), além das candidaturas próprias de Psol e PSTU.



Pré-candidatos a vereador do PSL já foram informados sobre o debate junto à direção estadual. Demarchi garantiu aos postulantes que não tentará ser vereador nesta eleição.