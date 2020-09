PRTB formaliza participação de Dennis Ferrão no páreo ao Paço

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



15/09/2020 | 00:10



O PRTB de Santo André homologou o nome do policial federal Dennis Ferrão na disputa majoritária. Mesmo diante adversidades internas, Ferrão, que é vice-presidente do sigla no âmbito municipal, foi responsável por convocar a convenção partidária, realizada no domingo. No evento burocrático para encaminhamento das candidaturas, ele foi referendado na concorrência pelos militantes locais, que também confirmaram a entrada de Afonso Moreira Silva (PRTB) como postulante a vice, formando, portanto, chapa pura para a empreitada eleitoral de novembro.



Ferrão foi candidato a vice no pleito municipal de 2016, então pelo PMDB, na chapa que era encabeçada por Rafael Daniel (PSDB, ex-PMDB), hoje aliado do prefeito Paulo Serra (PSDB). Para a atual disputa ao Paço, o policial federal vai mirar discurso no combate à corrupção e, assim como outros quadros no páreo andreense, se apoiar na defesa das bandeiras levantadas pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), com propostas de conservadorismo e antiesquerda na cidade. Encontrou resistência, contudo, dentro de parte da própria legenda para encampar projeto próprio.



A oficialização da dobrada na ata ocorreu após pressão para evitar a concretização do cenário. “A convenção do PRTB aconteceu em ambiente simples, cumprindo as formalidades e definindo os candidatos elencados”, pontuou Ferrão. O partido sairá isolado na disputa. Serão 16 pleiteantes a vereador na chapa proporcional.



Escolhido como número dois, Moreira é empresário e atua por estruturação do Aliança pelo Brasil – movimento criado pelo grupo de Bolsonaro e que busca adesões para se tornar partido – em Santo André. Como não foi possível para essa eleição, bloco de apoiadores ingressou no PRTB.