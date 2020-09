Ex-prefeituráveis e ex-prefeitos na briga

Raphael Rocha



15/09/2020 | 00:01



A saída do ex-prefeito Aidan Ravin (Republicanos) da chapa majoritária capitaneada pelo ex-vereador Ailton Lima (PSB) em Santo André e a decisão de ele ser candidato a vereador fizeram com que a concorrência por cadeiras na Câmara fosse recheada de nomes conhecidos do eleitor andreense. Serão dois ex-prefeitos e dois ex-prefeituráveis que disputarão vagas no Legislativo. Além de Aidan, o ex-prefeito Carlos Grana (PT) está na lista de ex-chefes de Executivo de Santo André que buscarão assentos na casa. Entre os ex-prefeituráveis estão o ex-deputado federal Vanderlei Siraque (PCdoB) e o ex-vereador Ricardo Alvarez (Psol). Tamanha concentração de medalhões na política de Santo André já começa a preocupar atuais vereadores na tentativa de reeleição. Mas também mostra que esses caciques estão receosos de enfrentar o prefeito Paulo Serra (PSDB), candidato à reeleição, na corrida majoritária, uma vez que o tucano é considerado favorito no pleito.

BASTIDORES

Lado de fora

Fora da disputa pela Prefeitura de Santo André, o empresário Erick Eloi (Avante) fez questão de comparecer à convenção de seu partido, que homologou os candidatos a vereador e que ratificou o apoio da sigla à tentativa de reeleição do prefeito Paulo Serra (PSDB). Com uma caixa de som e do lado de fora, vociferou contra a direção do partido na cidade e no Estado, criticando a composição com o tucano, reafirmando que foi extorquido pela cúpula da legenda e bancando que ingressará na Justiça contra a aliança. Eloi, aliás, esteve na convenção que homologou o ex-vereador Ailton Lima (PSB) como candidato a prefeito.



Apoio – 1

O PV de São Caetano anunciou que vai apoiar o candidato do PSD à Prefeitura, o ex-vereador Fabio Palacio. O partido estava na lista de aliados do também prefeiturável Nilson Bonome (PSL), mas optou por caminhar com Palacio.

Apoio – 2

Nilson Bonome (PSL) não escondeu o descontentamento ao ver a movimentação do PV de São Caetano. “O PV estava fechado comigo. E foi com o outro candidato devido à dedicação que chegou. É muita dedicação”, disse o candidato, em alusão ao slogan antigo da Casas Bahia – dedicação total a você –, empresa que foi fundada pela família Klein. O vice de Fabio Palacio (PSD) será justamente Saul Klein (PSD), filho do fundador da companhia, Samuel Klein.

Possibilidade

Enquanto o prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), faz mistério sobre quem será seu vice na eleição deste ano, começa a ganhar corpo um movimento para que o advogado Israel Aleixo, o Bell (PSB), aliado de primeira hora de Atila, seja alçado ao posto de número dois. Bell trabalhou com Atila ainda na Câmara, depois ocupou funções importantes na Assembleia Legislativa e no governo do socialista. Nos bastidores do governo, a informação que circula é a de que o anúncio será hoje.

Confirmado

O vereador Mauro Miaguti (DEM) confirmou seu nome na lista de candidatos do DEM à Câmara e tentará o quarto mandato em São Bernardo. Ele havia declinado da missão no fim do ano passado, entendendo ser momento de renovação, mas conversou com o governador Rodrigo Garcia (DEM) na última semana e optou por buscar novamente a cadeira no Legislativo.

Candidaturas femininas

A OAB lança hoje, a partir das 19h30 e por plataforma virtual, o observatório de candidaturas femininas nas eleições deste ano no Grande ABC. O objetivo é acompanhar a efetividade de campanhas das mulheres – com meta de conter as candidaturas chamadas laranjas, apenas para completar chapa. A atividade é promovida pela subsecção da OAB em Santo André e terá participação do presidente paulista da OAB, Caio Augusto Silva dos Santos.