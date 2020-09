Oficializado como nome do PSL, Zé Teixeira acena a Kiko

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



15/09/2020 | 00:01



Prefeito de Rio Grande da Serra entre 1993 e 1996, José Teixeira foi confirmado ontem, em convenção, como candidato ao Paço pelo PSL e, em sua primeira entrevista como prefeiturável, acenou pelo apoio do irmão mais novo, o também ex-prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB), atual chefe do Executivo de Ribeirão Pires e candidato à reeleição.



Kiko, que governou Rio Grande por dois mandatos (2005-2008; 2009-2012), tem sinalizado adesão ao projeto do ex-vereador Claudinho da Geladeira (Podemos) – os dois foram adversários políticos, mas recentemente se aproximaram. “Sou irmão mais velho (do Kiko), evidentemente que eu aceito a ajuda do meu irmão mais novo. Sei que precisa defender seus interesses políticos. Espero que ajude. Estamos conversando. Temos conversado para ele analisar isso de outra maneira. Vamos ver. A nossa conversa não é de enfiar a faca no pescoço. É coisa natural”, afirmou Zé Teixeira.



O possível apoio de Kiko a Claudinho se dá depois de o tucano romper com atual prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania), que foi seu escolhido à sucessão, em 2012. Maranhão indicou sua vice, Marilza de Oliveira (PSD), na disputa de novembro. “Eu não quis o apoio do prefeito Maranhão. Ele é meu amigo, gosto dele. Acredito que como prefeito ele foi um bom engenheiro. Fez muitas obras. Mas a saúde continua sendo um problema”, disse Zé Teixeira, que terá Cida Rodrigues (PSL) como vice.