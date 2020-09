Rachado, governo Lauro firma Pretinho à sucessão

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



14/09/2020 | 22:20



Vereador de primeiro mandato em Diadema, Pretinho do Água Santa (DEM) foi oficializado na noite desta segunda-feira (14) como candidato governista à sucessão do prefeito Lauro Michels (PV) em meio à divisão do governo, que vê pelo menos outras três candidaturas dissidentes, sendo uma a do próprio primo de Lauro, o vereador Marcos Michels (PSB).



A convenção que homologou a candidatura de Pretinho a prefeito, realizada na Câmara, marcou o fim do longo e turbulento processo de escolha sobre o candidato governista à sucessão. Nome arquitetado por Lauro, o deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos) rejeitou encabeçar o projeto e obrigou o prefeito a partir para o plano B. Uma das apostas do grupo, a ex-deputada Regina Gonçalves (PV) ficou com a vaga de vice. Ex-secretário de Lauro e parlamentar em segundo mandato, Marcos até que tentou se viabilizar como nome do governo Lauro, mas viu o primo optar por Pretinho. Internamente, o socialista cobrava cumprimento de acordo feito nas eleições de 2018, quando teria abdicado de candidatura a deputado em troca de ser o sucessor.



Em seu discurso, Márcio chegou a comentar a decisão de não ser prefeiturável e sustentou que o grupo precisava dar oportunidade a outros nomes. “Vamos tirar um deputado estadual para colocá-lo como prefeito? Gente, não. A gente tem que montar uma rede que possa ter mais pessoas e fazer muito mais”, disse o parlamentar, que também lembrou do processo eleitoral de 2012, em que Lauro, então com 30 anos, venceu o pleito e quebrou a hegemonia de quase 30 anos do PT na cidade.



Já Lauro falou brevemente durante o ato, lembrou que herdou o Paço com dívidas e pediu para que os candidatos a vereador defendam o legado das suas gestões. O verde evitou ataques diretos e contundentes ao petismo, que terá o ex-prefeito José de Filippi Júnior como prefeiturável. “Se eu colocar o focinho para fora vou ver um monte de obra desse governo, como a Fábrica de Cultura, o Poupatempo, a (reforma da) Praça Castelo Branco”, disse o prefeito.



Diferentemente de quatro anos atrás, Pretinho decidiu abandonar a marca do Água Santa na campanha deste ano. Em 2016, o time da cidade deu amplo respaldo à sua candidatura a vereador, mas nesta campanha foi camuflado. Até o nome de urna foi encurtado para ‘Pretinho’.



Último a discursar, o democrata se disse contemplado por ter sido escolhido por Lauro à sucessão e cutucou os adversários, sem citar nomes. “O nosso maior orgulho é não ter nenhuma mancha de corrupção. Enquanto isso, a gente vê do outro lado um monte de pessoas envolvidas em coisa errada. Olha como é bom poder andar de cabeça erguida, ter orgulho de falar que somos a sucessão do governo Lauro”.



O arco de alianças governista será composto por DEM, Podemos, Cidadania, PV e Pros.