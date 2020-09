Centro de cidadania LGBT em São Bernardo tem nova diretora

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



15/09/2020 | 00:01



A Casa Neon Cunha, centro de cidadania para população LGBTQIA+ (Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, queer, intersexuais, assexuais e outros) em São Bernardo, conta com nova diretora. A presidente da ABGLT (Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos), Symmy Larrat, substitui Paulo Araújo, que vai se candidatar ao cargo de vereador.



Symmy foi coordenadora nacional LGBT no governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e coordenadora na implementação do programa Transcidadania da Prefeitura de São Paulo, cujo objetivo era o resgate e a inserção social da população trans. Paraense, a agora diretora da Casa Neon Cunha já trabalhou em diversos órgãos e projetos como gestora. “Nossa expectativa é que a casa possa fazer algo positivo. Temos pessoas sendo expulsas de casa ou sofrendo violência em seu ambiente doméstico. O preconceito as deixa vulneráveis, sem acesso à educação, à saúde, então queremos que a casa possa amenizar esse impacto tão violento”, afirmou.



Localizada no Jardim Ypê, região periférica de São Bernardo, a Casa Neon Cunha está captando recursos e parceiros para ofertar centro de acolhida à população LGBTQIA+. “Queremos chegar a 32 vagas com hospedagem e outras 20 para oferta de cursos e formações, com apoio psicológico e assistencial”, explicou Symmy.