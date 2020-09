Árvores gigantes tiram o sono de moradores em São Bernardo

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



15/09/2020 | 00:01



Moradores da Rua José Bonifácio, no Centro de São Bernardo, estão com medo de que árvores caiam sobre suas casas. Eles reclamam da falta de poda e também de problemas nas calçadas, com raízes aparentes, causando acidentes aos passantes.

Luiza Amabile Zampieri, 87, é uma das que sente perigo com a situação. Em frente a sua casa, uma árvore está com galhos por cima dos fios de eletricidade. “Quando tem vento mais forte, os galhos balançam muito e sinto medo”, explica. Ela diz ainda que há caruncho (insetos) na árvore e teme que, caso ela – ou parte dela – caia, cause estrago grande em sua casa. “A árvore está muito grande”, alerta. “Fico sem energia, pode estragar minha residência. E se tiver alguém passando ou no portão?”, questiona.

A moradora revela que, além da preocupação com sua residência, teme pelos passantes e por outras moradias. “Tem uma árvore aqui na rua que, por causa das raízes, a calçada subiu 20 centímetros. Duas senhoras caíram e se machucaram por causa disso”, explica.

Luiza fala que, no total, são cinco árvores na região causando medo nos moradores. “Tem uma outra residência, cujo dono morreu há cerca de dois anos, e se a árvore em frente da casa cair será um estrago dos grandes”, alerta. Luiza conta que já procurou ajuda da Prefeitura, mas nada foi feito.

Procurada pelo Diário, a Prefeitura de São Bernardo afirmou que, em vistoria ao local, o Departamento de Parques e Jardins detectou a necessidade de substituição de uma das árvores. Trata-se de espécie tipuana, de grande porte. “Os galhos encontram-se na rede elétrica e, para que a substituição seja realizada, é preciso que a concessionária Enel efetue a poda de galhos até fiação secundária. Na sequência, a Prefeitura entra com a supressão da árvore e a destoca da raiz”, informou o Paço, por meio de nota. A Prefeitura afirmou também que já acionou a empresa para que os serviços sejam executados em toda a extensão da rua.

Questionada pelo Diário, a Enel informou que não recebeu ofício da Prefeitura de São Bernardo para a poda de árvore no endereço mencionado. A distribuidora reforça que só realiza podas em árvores em contato com a rede elétrica.