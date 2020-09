Escola de Santo André ganha projeção nacional

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



15/09/2020 | 00:01



Um projeto de educação ambiental desenvolvido na creche municipal Professora Adalgisa Boccacino Pinheiro de Faro, em Santo André, foi selecionado como destaque nacional na Revista Inspirações. A publicação incentiva educadores a apresentarem projetos que transformam a realidade das salas de aula.

A iniciativa andreense foi o Projeto Qualidade de Vida, implementado em 2018 e que instituiu a coleta seletiva na creche, envolvendo ações de reutilização, com uso de sucatas como recurso pedagógico e a destinação de resíduos para reciclagem. A iniciativa arrecadou, em um mês, uma tonelada de materiais.



O primeiro passo do projeto foi estabelecer na creche uma rotina de reciclagem. Para auxiliá-los neste processo, a diretora Maria Isabel Bezerra de Lima inscreveu a instituição no Programa Terracycle, uma organização que, por meio de parcerias, recicla materiais de baixo valor comercial, como tubos de creme dental. Também foram coletadas pilhas e baterias para o descarte correto, além de roupas e brinquedos para reutilização na própria unidade e redistribuição entre famílias atendidas.

“Comecei como professora na escola em 2006, e quando assumi a direção, vi uma chance de o projeto que eu já desenvolvia em sala alcançar mais pessoas. São várias frentes, como alimentação saudável e preservação do meio ambiente. O foco da ação que foi inscrita para participar da revista foi a coleta seletiva, o uso de sucatas, realização de compostagem, arrecadação de roupas e calçados para um bazar solidário”, explicou.



A segunda etapa envolveu a conscientização dos pais, que por meio de gincana foram incentivados a juntar os recicláveis que produzissem na semana para enviá-los à creche. Após explicar para as famílias a importância de criar nas crianças o hábito da coleta seletiva e chamar a atenção para o fato de que os pequenos aprendem com o exemplo dos adultos, o projeto teve alta adesão e os resíduos coletados foram comercializados, gerando uma renda de R$ 325,79. Também foi possível realizar bazar solidário para doar roupas, sapatos e brinquedos.



“O objetivo era implementar ações de sustentabilidade como forma de educar por meio do exemplo, da interação, das vivências, da motivação, da colaboração, da participação e da ação”, explica Maria Isabel. “A educação ambiental não pode ser feita em ações pontuais. É preciso continuidade das ações educativas, para que se torne um hábito”, completou.



A professora destacou que foi “um grande orgulho” ter a prática da escola escolhida como referência e lembrou que todas as atividades feitas na creche podem ser desenvolvidas em qualquer etapa de ensino, com impacto na sociedade. “O lixo hoje é rentável. Se houvesse uma grande conscientização das pessoas em separar corretamente o resíduo, o resultado seria excelente”, detalhou. “Não exige dinheiro, exige vontade e comprometimento. Aqui na creche toda a equipe se envolveu muito, fazem parte desta conquista”, concluiu Maria Isabel.



O Projeto Qualidade de Vida é um dos destaques na segunda edição da Revista Inspirações: educação brasileira, produzida pela Mind Lab, líder no desenvolvimento de tecnologias educacionais inovadoras, em parceria com a Humus, consultoria focada em cursos e soluções para instituições de ensino. A publicação deste ano reúne práticas bem-sucedidas implementadas em 18 redes de ensino públicas e privadas de todo Brasil.