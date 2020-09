Ataques a Atila marcam convenção de Veríssimo à Prefeitura de Mauá

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



14/09/2020 | 21:20



O ato de homologação da candidatura do ex-juiz João Veríssimo (PSD) à Prefeitura de Mauá foi palco de críticas ao governo do prefeito Atila Jacomussi (PSB), dando o tom de como o pessedista desenhará sua campanha ao Paço. “Não podemos ver a cidade de joelhos, o povo com medo, em um município que se acostumou com o escárnio nas redes sociais e TV. Mauá precisa olhar para o futuro”, disse Veríssimo.



A atividade também serviu para apresentação de Luizão da Comunidade (Cidadania) como vice. Luizão era pré-candidato a prefeito e retirou o projeto para apoiar Veríssimo. Até horas antes da convenção, havia incerteza sobre quem seria o número dois da chapa, uma vez que se especulava que o Republicanos, partido ligado à Igreja Universal, iria exigir o posto em troca da adesão à campanha do pessedista.



Presidente do Republicanos de Mauá e coordenador regional da legenda, Erisson Pessoa quebrou o protocolo ao anunciar Luizão como vice. No fim de seu discurso, de mea culpa em ter apoiado Atila e de olhar para o futuro, Erisson chamou Luizão, tirou a máscara do aliado e disse que Republicanos iria defender seu nome para vice. Na sequência, Veríssimo formalizou o convite.



Ex-secretário de Governo na interinidade da vice-prefeita Alaíde Damo (MDB) – com as prisões e cassação de Atila –, Veríssimo relembrou os episódios polêmicos envolvendo o prefeito mauaense. Atila foi detido duas vezes em operações da PF (Polícia Federal), primeira vez acusado de desviar recursos de contratos da merenda escolar e depois por pagar mensalinho a vereadores. Cassado na sequência. Ele reverteu todas as ações na Justiça.



“O mauaense tem visto mandatários conduzidos à cadeia. Vemos um quadro de funcionários desanimados e com medo. Uma cidade à deriva, cofres públicos esvaziados, políticas públicas descontinuadas. É preciso olhar para o futuro”, afirmou o pessedista, que por vezes chorou e pausou o discurso. “Muita gente que não concorda com essa ruína. Que tem honra, vergonha na cara. Que quer dizer basta a tudo isso de ruim que acontece em Mauá. O sonho é possível de ver a cidade reconstruída. Queremos governo honesto e de mãos limpas. Sem truques. Sem ver gente que aperta a mão buscando subtrair o que nela contém. Mauá precisa de um governo que traga paz.”



A atividade contou com a participação do deputado federal Alex Manente (Cidadania), de São Bernardo. E mensagens gravadas dos parlamentares Alex de Madureira (PSD, estadual), Altair Moraes (Republicanos, estadual), Renata Abreu (Podemos, federal) e Márcio da Farmácia (Podemos, estadual), representando partidos que estarão no arco de aliados – formado por PSD, Cidadania, Podemos, Republicanos e PSC. Diretora da Fama (Faculdade de Mauá), Eliana Vileide (Republicanos) foi anunciada como coordenadora do plano de governo.