João Paulo afasta especulação sobre o futuro: 'Meu foco é total na Ponte Preta'

14/09/2020 | 20:30



Principal jogador da líder Ponte Preta e vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B, com seis gols, o meia João Paulo afastou as especulações sobre seu futuro e garantiu estar focado no clube campineiro.

"Meu foco é total na Ponte Preta. Não existe nenhuma proposta que eu saiba e estou muito tranquilo para fazer meu melhor e ajudar o time", garantiu o camisa 10.

Um dos poucos jogadores que se destacaram no Avaí apesar do rebaixamento no Brasileirão do ano passado, João Paulo tinha propostas de alguns clubes da elite para 2020, mas acabou acertando com o clube de Campinas.

O meia de 30 anos é o artilheiro da Ponte Preta na temporada com nove gols, além de ter contribuído com mais cinco assistências. Ele é a principal aposta para a conquista do acesso à elite do Brasileirão.

"Tem sido muito gratificante esse início de Brasileiro, mas este momento que vivo só é possível pelo trabalho junto dos meus companheiros. Não me acho um ídolo, só procuro fazer o meu melhor em campo para ajudar o time", finalizou o meia.

João Paulo, inclusive, vai estar em campo na quarta-feira, quando a Ponte Preta recebe o América-MG, às 19 horas, no Estádio Moisés Lucarelli, pela partida de ida da 4ª fase da Copa do Brasil. Com 17 pontos na Série B do brasileiro, a Ponte Preta vai receber o Operário no próximo sábado, às 19 hora,s em Campinas, pela décima rodada.