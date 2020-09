Vanessa escolhe Marco Ratti como vice em Mauá

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



14/09/2020 | 20:03



Aliado de primeira hora da família Damo, o advogado Marco Ratti, presidente do MDB de Mauá, foi anunciado como vice na chapa encabeçada pela ex-deputada estadual Vanessa Damo (MDB) na disputa pela Prefeitura. Ligado ao ramo da construção civil, foi secretário na interinidade de Alaíde Damo (MDB) à frente da administração.

“É uma pessoa com credibilidade, de confiança, de muita palavra. Conta com experiência política grande, foi secretário de Planejamento Urbano, Desenvolvimento Econômico e Habitação. É de uma família política de muito trabalho para Mauá, em especial na área da habitação, o que considero, juntamente com saúde e educação, os setores que requerem maior olhar, atenção especial”, disse Vanessa. “A família Ratti é muito respeitada na cidade e a indicação do Marco foi aprovada por unanimidade pelo partido.”

Em campanha que intitula como recomeço na política, Vanessa já havia declarado que queria acertar no casamento político do vice, “já que tinha errado no casamento da vida pessoal” - em referência ao ex-marido Júnior Orosco (PDT), a quem acusou de agressões física e psicológica. “O Marco é uma pessoa muito séria, presidente do partido, é muito correto. Eu formalizei meu casamento político com o Marco com muita felicidade, sabendo que fiz a decisão correta, e algo que surgiu com muita naturalidade.”

A família Ratti é tradicional na política mauaense. Seu avô, Alberto, foi vereador da cidade no início dos anos 1960. Seu tio, Alexandre, também exerceu a vereança, nos anos 1990, e até a presidência da Câmara ocupou. “Temos história muito grande em Mauá, de fato. Segui o caminho do meu pai (Antônio), que desde 1965 está aqui na cidade. Eu nasci em Mauá, vivi toda minha vida em Mauá.”

Ratti foi secretário de Planejamento Urbano, Desenvolvimento Econômico e Habitação nas passagens de Alaíde pelo comando do Paço – a mãe de Vanessa, atual vice-prefeita, ocupou a principal cadeira da Prefeitura com as prisões e a cassação do prefeito Atila Jacomussi (PSB), atos revogados por decisão judicial. O emedebista argumentou que foi ao governo “porque dona Alaíde pediu e porque onde ela precisou eu fui ajudar”, assegurando que ficou à margem dos embates políticos entre os dois grupos.

“Sei que não dá para apagar o passado, mas as pessoa se enganam também. Às vezes você apoia determinada pessoa acreditando que ela vai fazer um ótimo mandato e, quando começa a gestão, você vê que a coisa não é bem assim”, discorreu. “Vamos trabalhar bastante, com pé na rua, para mostrar que é possível resgatar Mauá.”