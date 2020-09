Reformulado Chelsea estreia com vitória no Inglês graças a remanescentes

14/09/2020 | 19:28



O remodelado Chelsea estreou no Campeonato Inglês com boa vitória fora de casa sobre o Brighton, por 3 a 1. Mesmo com seu novo ataque de reforços milionários em campo, coube aos remanescentes anotarem os gols.

Os alemães Timo Werner e Havertz tiveram estreias distintas. O primeiro sofreu o pênalti do gol que abriu o marcador, se movimentou mais, enquanto o segundo teve uma apresentação discreta. Além da dupla alemã, em breve o técnico Frank Lampard contará, também, com Chlwell, Ziyech e o brasileiro Thiago Silva.

Jorginho foi quem tirou o zero do placar com cobrança precisa de pênalti. Após o intervalo, os donos da casa assustaram o time de R$ 1,4 bilhão de investimentos com empate através de Trossard.

A festa da igualdade durou somente dois minutos. Reece James recebeu na intermediária, ajeitou e soltou a bomba. A bola foi no ângulo, indefensável. Um golaço para restabelecer a vantagem do Chelsea.

Zouma ainda marcou mais um, contando com desvio na defesa, para fechar a conta. Agora o Chelsea tem a semana livre para se preparar para o duelo com o atual campeão Liverpool, domingo, em Londres.

No outro jogo da rodada, nesta segunda-feira, o Wolverhampton Wanderers foi até Sheffield e bateu o time da casa por 2 a 0.