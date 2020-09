Nasce um invento revolucionário

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



15/09/2020 | 00:01



“Seria ótimo relembrar aquela noite inesquecível. Se for possível cite a Vida Alves, a atriz e cidadã que, durante décadas, cuidou do acervo da televisão com muita dedicação e carinho, sem nunca contar com o apoio do poder público ou da iniciativa privada. O que sobrou ficou alojado em sua própria residência, até o momento em que surgiu aquela oportunidade no espaço da Cidade da Criança. Bom lembrar que, durante décadas, nem as emissoras de televisão cuidaram de preservar sua própria memória. Com certeza teremos uma semana repleta de emoções e, por que não, muitas alegrias.

Antonio de Andrade

A “noite inesquecível” citada pelo professor Andrade foi a segunda-feira, 19 de setembro de 2011, quando, na Cidade da Criança, em São Bernardo, foi inaugurado o Museu da Televisão Brasileira. Emoção pura aquela.

O museu resistiu alguns anos. Faltou fôlego aos organizadores, faltou atenção maior do poder público. São Bernardo perdeu a chance de continuar com o Museu da Televisão Brasileira e as peças salvas pela atriz Vida Alves e outros idealistas voltaram a ser encaixotadas. Sobreviverão?

Ondas hertzianas

Texto: Antonio de Andrade

Quando em 18 de setembro de 1950 Assis Chateaubriand inaugurou em São Paulo a PRF-3 TV Tupi, Canal 3, a primeira emissora da América do Sul a transmitir regularmente uma programação de televisão, um longo processo de invenções e experimentações, com poucos sucessos e inúmeros fracassos, fora superado.

A convergência de, pelo menos duas descobertas científicas que ocorreram ao longo do século XIX, deu início ao processo que levaria à invenção da televisão: a comprovação da viabilidade de conversão da energia luminosa em energia elétrica e a transformação de imagens em linhas transmissíveis por ondas hertzianas.

Foi o escocês John Baird que, em 1924, pela primeira vez, conseguiu transmitir imagens, sem a utilização de fios, com uma precária resolução de 30 linhas (atualmente, um receptor de televisão do tipo 8K Ultra HD tem 4.320 linhas de resolução). Posteriormente, em setembro de 1929, a BBC (British Broadcasting Corporation) de Londres deu início a transmissões experimentais utilizando a nova tecnologia desenvolvida por Baird,

Em 1931, a RCA (Radio Corporation of America) conseguiu emissões de melhor qualidade, a partir de uma torre instalada no alto do Empire State Building, em Nova York.

Em 1935 o governo inglês estabeleceu como padrão uma resolução de 240 linhas para transmissões regulares e diárias por parte da BBC.

Em 1936 o governo alemão transmitiu, ao vivo, as competições das Olimpíadas de Berlim, utilizando um sistema aperfeiçoado de 400 linhas.

Em 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial, pesquisas e transmissões experimentais foram suspensas, dando lugar aos equipamentos militares, em especial o radar (Continua).

