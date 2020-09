Mundo ultrapassa 29 milhões de infectados pelo coronavírus

14/09/2020 | 18:25



O número total de casos de coronavírus no mundo ultrapassou, nesta segunda-feira, 14, a marca dos 29 milhões de casos confirmados, de acordo com dados compilados pela universidade americana Johns Hopkins. Às 17h53, a plataforma da universidade contabilizava 29.136.553 de infectados pela covid-19 somando os casos de todos os países afetados pela doença. Os Estados Unidos continuam na liderança global, com quase 6,5 milhões de casos.

Na sequência, vem a Índia com 4,8 milhões de casos, seguida do Brasil, com 4,3 milhões de infecções confirmadas. A quarta posição é ocupada pela Rússia, com mais de 1 milhão de contaminações. As vítimas fatais no mundo chegam a 925.820, segundo a plataforma da universidade norte-americana.

No Equador, foi encerrado hoje o estado de emergência nacional, que já durava seis meses e restringia reuniões, atividades sociais e mobilidade da população. O país entra em uma fase mais branda de restrições. Segundo dados das autoridades de saúde, o país registra, desde o início da pandemia, o total de 118.911 casos de covid-19 confirmados e 7.138 mortes pela doença.

A Turquia registrou o maior número de óbitos diários desde o início de maio, com 63 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas e 1.716 novos casos confirmados, de acordo com o ministério da saúde turco. No país os casos positivos diários da doença tem aumentado, e o número total de contaminações positivas registrados é de 292.878. O total de mortes é de 7.119 pessoas.