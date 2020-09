Mauricio Silva

14/09/2020 | 17:07



Um homem, cujo a identidade não foi revelada, foi preso com um veículo roubado nesta segunda-feira (14), por policiais do 6º Baep (batalhão de Ações Especiais de Polícia) na rua Diadema, no Jardim São Jorge, em Santo André.

Segundo a ocorrência, os agentes faziam patrulha pelo bairro quando resolveram abordar um veículo prata, ao revistarem o suspeito e o veículo nada de ilícito foi encontrado. Após consultarem a placa via Copom (Central de Operações da Polícia Militar) constou um Sandero na cor prata idêntico ao abordado mas com a numeração de chassis diferente a do constante no veículo.

Verificado ao Copom a numeração do chassi constou a placa de outro Sandero na cor prata, produto de furto na cidade de Sorocaba (interior de São Paulo) em abril deste ano.

Conduzido ao 3ºDP (Vila Pires ), onde o beletim de ocorrência foi registrado ele aguardará a decisão da justiça.