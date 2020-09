14/09/2020 | 17:10



Justin Bieber e Hailey Bieber posaram para selfies fofas bem juntinhos, fazendo a alegria dos fãs do casal.

Postadas no último domingo, dia 13, as duas fotos mostram que os dois combinaram as cores. De camisetas brancas e detalhes azul bebê, ele no gorro e ela nas unhas, até as feições dois dois estão um pouco parecidas nos cliques.

Mas outra coisa chamou a atenção: os fãs brasileiros não perdoaram e postaram dezenas de comentários com a mesma frase:

Meu casal.

Te lembra alguém?