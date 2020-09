Biden diz que desdém de Trump pelas mudanças climáticas é inescrupuloso

14/09/2020 | 16:25



O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta segunda-feira, 14, que a recusa do presidente Donald Trump em reconhecer a realidade científica da crise climática é "inescrupulosa" e mais quatro anos com ele na Casa Branca tornarão os efeitos dos incêndios florestais e dos furacões ainda mais devastadores para o país.

O democrata acusou Trump de falhar em proteger os EUA da devastação das mudanças climáticas e não agir para lidar com essa crise. "A negação das mudanças climáticas de Donald Trump pode não ter causado esses incêndios e inundações e furacões recordes, mas se ele conseguir um segundo mandato, esses eventos infernais continuarão a se tornar mais comuns, mais devastadores e mais mortais", disse Biden, falando de Wilmington, Delaware.

Em seu discurso, o candidato procurou enfatizar que os efeitos das mudanças climáticas têm consequências de amplo alcance. Ele apontou não apenas para incêndios florestais no oeste e furacões ao longo da costa do Golfo, mas também para secas que afetam os agricultores no Meio-Oeste e até mesmo ameaças relacionadas ao clima às instalações militares dos EUA em todo o mundo.