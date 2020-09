Astro de Harry Potter, Tom Felton desabafa sobre suicídio: Me silenciei por vergonha

14/09/2020 | 16:10



Tom Felton, astro dos longas da franquia Harry Potter, usou seu Instagram no último domingo, dia 13, para desabafar sobre problemas psicológicos que já enfrentou no passado. O ator, que interpretou Draco Malfoy nos filmes, apoiou a campanha do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, e revelou que ele mesmo já passou por isso no passado.

No Twitter, Tom escreveu:

Me sinto mais forte hoje. Mais forte por dizer que sofri. Que lutei. Me silenciei por vergonha. Não mais.

O ator não deu muitos detalhes sobre o assunto, mas recebeu várias mensagens de força de seus seguidores. Algumas pessoas também aproveitaram o momento para dizer o quanto ele foi importante em suas vidas. Uma internauta, por exemplo, escreveu:

Por favor, continue usando a sua plataforma para o bem desse jeito! Você está ajudando muitas pessoas.

Atualmente Tom tem 32 anos de idade, mas começou a filmar Harry Potter quando tinha em torno de 14 anos.

Se você conhece alguém que esteja passando por dificuldades emocionais e/ou psicológicas e que precise de ajuda, sendo um suicida em potencial ou não, ligue para o número 188. É o contato do CVV (Centro de Valorização à Vida), que possui voluntários capacitados 24 horas por dia à disposição. A ligação é gratuita para todo o Brasil.