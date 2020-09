Ailton Lima é homologado e confia no discurso da mudança

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



14/09/2020 | 15:32



Atualizada às 22h32



O ex-vereador Ailton Lima foi confirmado nesta segunda-feira (14) como pré-candidato do PSB à Prefeitura de Santo André e aposta no discurso da mudança na tentativa de se colocar como alternativa ao projeto de reeleição do prefeito Paulo Serra (PSDB). Em convenção de parte do arco de alianças, o socialista exaltou ter sido o único nome registrado internamente na disputa e sustentou que a tônica da campanha será “valorização das pessoas”, além de criticar a condução do governo tucano no combate à pandemia de Covid-19.



“Governo atual não ouviu a comunidade médica, por isso não se fez resultado que esperava. Faltaram técnicos para que tivéssemos acolhimento bem melhor. Apostas equivocadas. Índice de mortalidade só perde para a Capital”, apontou Ailton. “Todas as ações copiadas cegamente aquilo que o (governador João) Doria já (vinha) fazendo em São Paulo. Não resolveu, aposta errada. Não quero ser deselegante. Estamos julgando governo, e não a pessoa. Hospital de campanha montado de forma errada, lugar errado, preço errado, carretas a peso de ouro, sem utilidade.”



A empreitada de Ailton, 54 anos, irá contar com quatro partidos na coligação. Além do PSB, há apoio do Republicanos, PSC e DC. Ele anunciou a alteração da chapa majoritária, com a entrada do médico Léo Kahn (Republicanos, confira mais ao lado), substituindo o ex-prefeito Aidan Ravin (Republicanos), que se recupera do período de internação hospitalar de quase três meses em decorrência de complicações do diagnóstico de Covid. Será a segunda participação de Ailton em páreo a prefeito. Em 2016, ele disputou pelo SD e teve 49,9 mil votos.



Aidan Ravin dá lugar a Léo Kahn como vice na chapa do PSB

O ex-prefeito de Santo André e médico Aidan Ravin (Republicanos) deu lugar ao também médico e correligionário Léo Kahn como pré-candidato a vice na chapa majoritária encabeçada por Ailton Lima (PSB). Conforme antecipado pelo Diário, Aidan cogitava retirar o nome da disputa, principalmente porque passa por período de recuperação devido aos 85 dias em que ficou internado vítima de diagnóstico de Covid. Com a decisão, ele vai se colocar como candidato à vereança – posto que ocupou entre 2005 e 2008. A ratificação do quadro ocorre hoje na convenção do partido.



Defensor do presidente Jair Bolsonaro, Kahn, 61 anos, disputou processo eleitoral em apenas uma ocasião. Em 2010, ele postulou cadeira na Câmara Federal e obteve 7.396 votos, pelo PP. Sua mulher, Ana Glória Silva, por sua vez, entrou em três concorrências. Na última, em 2016, então pelo PSDC, foi candidata a vice do próprio Aidan.Apesar de parcelado, sem o Republicanos, o ato registrou aglomeração. Não havia controle de entrada ou medição de temperatura dos presentes.