Reformulada por causa da pandemia, Virada Sustentável chega à 10ª edição em SP

14/09/2020 | 15:10



Mensagens de acolhimento em empenas cegas de prédios, frases sobre reciclagem na escadaria de estações de metrô, poesias declamadas de dentro de um carro que circula pela cidade, a transformação do Minhocão em uma floresta com árvores feitas com guarda-sóis estampados. Com intervenções artísticas urbanas que poderão ser vistas sem aglomerações e fóruns online, a Virada Sustentável chega à 10.ª edição reformulada por causa da pandemia e, durante pouco mais de um mês, vai estimular a reflexão sobre o tema. O Estadão é o portal oficial do evento.

Fundador do evento, André Palhano conta que a edição já estava encaminhada quando os casos do novo coronavírus começaram a se espalhar pelo País. A proposta, então, teve de ser adaptada para a nova realidade.

"É uma edição totalmente nova, reformulada. Tivemos de fazer uma programação que não convidasse o público a participar presencialmente, mas que também não fosse um festival de lives. Temos ocupações performáticas e visuais, intervenções urbanas e lives - poucas e boas lives. É como se a gente levasse a nossa audiência, que era presencial, para virtual. Será um festival híbrido", afirma Palhano.

Com tanta mudança, a Virada Sustentável ganhou uma nova cara. "Esta edição assume, de uma maneira interessante, uma cara de campanha. Vamos trazer mensagens e informações sempre usando a arte e elementos atrativos. É uma campanha de geração de consciência."

A abertura será na quarta-feira, 16, com a atração Juntes Recriamos o Futuro, projeção de mensagens que poderão ser vistas não só na capital, mas em Salvador, Fortaleza, Porto Alegre, Manaus e no Rio de Janeiro.

No Fórum Virada Sustentável, entre os vários painéis, há dois destaques principais. O primeiro, no dia 18, às 14 horas, contará com a participação da economista britânica Kate Raworth, que criou o conceito de economia donut - uma alternativa ao crescimento a qualquer custo. O segundo, no dia 21, também às 14 horas, será com o arquiteto William McDonough, coautor do livro Do Berço ao Berço, que propõe uma alternativa ao atual modelo de produção.

"Ele é o pai do conceito de economia circular, em que qualquer material vira nutriente biológico ou técnico e em que não há descarte, para pensarmos em um mundo sem lixo", diz Palhano. Os painéis terão tradução simultânea e em Libras.

Entre os dias 7 e 12 de outubro, o evento terá uma programação de cine drive-in no estacionamento do Shopping Center Norte.

A retirada de ingressos para as sessões e as inscrições nos painéis deverão ser feitas pelo site da Virada Sustentável.

Além da sustentabilidade

O evento aborda a sustentabilidade de uma maneira mais ampla, que vai além das questões de biodiversidade, com temas como a erradicação da pobreza, saúde pública e o exercício da cultura de paz.

Nesse contexto, a Virada contará com uma meditação global, com a participação de mais de 200 lideranças espirituais, no dia 21, às 20 horas, e promoverá uma conversa com a cantora Elza Soares sobre a resistência da mulher negra, no dia 30, às 18 horas. O evento termina em 18 de outubro, com intervenções no Minhocão e projeções de mensagens em prédios.

Serviço

Virada Sustentável

De 16/9 a 18/10

Site: www.viradasustentavel.org.br

Instagram: @viradasustentavel

Facebook: facebook.com/viradasustentavel

Youtube: https://www.youtube.com/user/ViradaSustentavel

Destaques do evento

Na rua:

Eggcident

Instalação de ovos gigantes do artista holandês Henk Hofstra que remete ao aquecimento global e às mudanças climáticas

Olha pro Céu, meu Amor

Intervenção com frases de reflexão e inspiração

Onde: Largo da Batata

Quando: De 17 a 20/9

Cem Minas na Rua

Durante quatro dias, 22 artistas vão grafitar um muro de 150 metros. Além de diferentes estilos, a curadoria selecionou artistas negras, mães, trans e moradoras da periferia

Quando: De 1 a 04/10

Onde: Rua Doutor Adelino Chaves, Lapa

Carreata Poética

Com um carro de som, serão recitados trechos do livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. A atração contará com a participação de nove poetas do Grajaú, na zona sul da capital, e da filha da autora

Quando: 3/10, das 13 às 15 horas

Onde: Do Centro Cultural Grajaú até o Museu de Arte de São Paulo (Masp)

Cine Drive-in

Serão duas sessões diárias no estacionamento do Shopping Center Norte. Haverá a exibição dos filmes A Odisseia dos Tontos, Bingo: o Rei das Manhãs, Chorar de Rir, Talvez uma História de Amor, Motorrad, Hebe: a Estrela do Brasil e Trash: a Esperança Vem do Lixo

Quando: De 7 a 12/10, com sessões às 18h30 e às 21 horas

Onde: Shopping Center Norte

Vagas: 100 por dia. Inscrição para retirada de ingressos: @viradasustentavel e viradasustentavel.org.br

Jaguar Parade, Eu Era Outra Selva e FlorestAR_devir floresta :: A vida é uma Utopia

O Minhocão vai receber três intervenções artísticas. A Jaguar Parade destaca a importância da onça pintada. Já Eu Era Outra Selva reproduz a sensação de estar na floresta por meio de 200 guarda-sóis estampados. A proposta de FlorestAR_devir floresta :: A vida é uma Utopia é levar os sons da floresta para o local

Quando: De 17 a 18/10

Onde: Minhocão

Online:

Kate Raworth - Economia Donut

Palestra e debate com a economista britânica Kate Raworth, criadora do conceito economia donut, que revê o modo como é pensado o futuro do capitalismo

Quando: 18/9, das 14 às 15 horas

Inscrição pelo site da Virada Sustentável

William McDonough - Do Berço ao Berço

Palestra e debate com um dos criadores do conceito de economia circular, o arquiteto norte-americano William McDonough. Ele é coautor do livro Do Berço ao Berço, que propõe eliminar a geração de resíduos, transformando todo o material descartado em nutriente para a natureza (biológico) ou para a indústria (técnico)

Quando: 21/9, das 14 às 15 horas

Inscrição pelo site da Virada Sustentável

O Amanhã da Paz - Meditação Global

No Dia Internacional da Paz será realizado um momento de meditação com lideranças espirituais e religiosas, além de porta-vozes da cultura de paz, como Monja Coen (Zen Brasil) e Tadashi Kadomoto (Instituto Tadashi Kadomoto)

Quando: 21/9, às 20h

Transmissão pelo @viradasustentável e perfis dos participantes disponíveis no site da Virada Sustentável

Elza Soares

A cantora Elza Soares vai falar sobre a existência e a resistência da mulher negra

Quando: 30/9, das 18 às 19 horas

Inscrição pelo site da Virada Sustentável