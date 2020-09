Ana Maria Braga usa brinco e colar de arroz em protesto à alta no preço do alimento: - Minhas joias

14/09/2020 | 15:11



Ana Maria Braga fez um protesto criativo na manhã desta segunda-feira, dia 14, durante sua participação no programa Encontro com Fátima Bernardes. A apresentadora estava usando brincos e colar de arroz para criticar a alta no preço do alimento.

- Até arrumei um cofre. Quando terminar o programa, vou guardar a minha joia aqui dentro, brincou.

Ana Maria ainda se mostrou indignada com o tamanho da proporção que a situação do arroz está tomando.

- Eu não poderia deixar de marcar posição. Arroz e feijão são alimentos que não podem faltar. Cheguei a ver o absurdo de ver o saco de cinco quilos de arroz ser vendido à prestação, contou.

Por fim, a apresentadora lembrou que esse tipo de protesto já foi feito por ela em outros anos. Em 2013, por exemplo, ela usou um colar de tomates. Em 2015, usou cebolas como acessório. Em 2016, foi a vez de um colar de alho. Bem criativa, né?