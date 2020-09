Henri Castelli diz que saída do Dança dos Famosos é uma prevenção médica após acidente: - Eu e meu médico tentamos de tudo

14/09/2020 | 15:11



Como você viu, Henri Castelli já estava confirmado no elenco do Dança dos Famosos quando no último domingo, dia 13, foi anunciado pelo apresentador Fausto Silva que o ator não iria mais participar desta nova temporada. Faustão não esclareceu o motivo da saída do ator, mas o próprio Henri decidiu se explicar na tarde desta segunda-feira, dia 14, em seus Stories do Instagram.

- Estou gravando esse vídeo aqui hoje com um pouquinho de tristeza e dor no coração. Ontem foi anunciado no Faustão o programa Dança os Famosos, que infelizmente eu não vou poder participar. E por que eu não vou participar? Estar lá com meus colegas que eu tanto queria estar junto, participando desse quadro que é tão sensacional... Há 15 anos venho tentando participar, e não consigo pelas novelas, pelas agendas que não estavam batendo. E este ano estava tudo certo, eu estava muito feliz. Mas eu tive um problema no meu tornozelo, um acidente dois meses atrás. Eu quebrei o tornozelo e fui operado aqui em São Paulo, no Albert Einstein. E o meu médico, junto com a Direção da TV Globo, acharam melhor eu não participar este ano para preservar a minha saúde.

O artista lamentou o fato e aproveitou para agradecer a todos que optaram por sua saúde em primeiro lugar. Henri aproveitou para reforçar que é só uma prevenção médica.

Isso tem quase dois meses! Eu e meu médico tentamos de tudo para recuperar em tempo recorde. Mas infelizmente, para preservar nova lesão, achamos melhor poupar. Eu estou ótimo! Só prevenção mesmo, escreveu.

Por fim, o astro garantiu que acompanhará esta temporada do Dança pela televisão, todos os domingos - e ainda afirmou que participará do reality no próximo ano. Tomara que ele consiga desta vez, não é?