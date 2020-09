Bruno Gagliasso mostra preparativos de aniversário de Giovanna Ewbank e se declara para esposa: Minha pessoa preferida

14/09/2020 | 15:10



Giovanna Ewbank está comemorando seus 34 anos de idade nesta segunda-feira, dia 14! Para comemorar, o maridão Bruno Gagliasso usou o Instagram Stories para mostrar os preparativos da festinha de aniversário da esposa, com quem é pai de Titi, Bless e Zyan. Além de docinhos, a família também encomendou um bolo dourado com um balão com o nome de Gio.

Além da festinha, Bruno também fez uma super declaração de amor para a esposa em seu Instagram. O ator compartilhou uma série de fotos com Giovanna ao longo dos anos, e falou sobre o tanto que o relacionamento dos dois o transformou:

É muito maluco tentar falar de você sem falar de mim. Todas as vezes que quero te dizer o que sinto, me pego mostrando as coisas boas que você faz em mim e pra mim. Você é a minha pessoa preferida no mundo. Você é a pessoa que ressignificou meus sentimentos e potencializou tudo o que eu tenho de melhor. E é por isso que hoje em dia a vida gira em torno do que vai te fazer feliz, te orgulhar, não te incomodar, te estimular, te fazer sorrir, enfim... pra te fazer sentir exatamente como eu me sinto com você.

Ele finalizou, citando todas as facetas de Gio:

Te amo mulher, amiga, mãe, filha, irmã, profissional, te amo em todas as versões que já conheço e as que você ainda vai criar. Te quero comigo, de mãos dadas e com brilho nos olhos, pra sempre. Feliz aniversário, meu amor. Que o pra sempre seja sempre assim!