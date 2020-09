Taylor Swift dá cobertor bordado à mão para filha de Katy Perry e Orlando Bloom

14/09/2020 | 15:10



Katy Perry fez um post fofíssimo em seu perfil oficial do Instagram. No último domingo, dia 13, a cantora compartilhou que sua filha, Daisy Dove Bloom, havia ganhado um presente especial de Taylor Swift. A bebê, que nasceu no dia 26 de agosto, recebeu um cobertor bordado à mão pela própria Taylor. É ou não é um amor?

A senhorita Daisy ama seu cobertor feito à mão da senhorita Taylor Swift. Espero que ela o carregue para cima e para baixo por anos, até se tornar um fragmento irreconhecível que ela mantém em seu bolso quando for adolescente, escreveu Katy na rede social.

O cobertor, de cor rosa, possui uma flor bordada com a escrita Bebê Bloom. Ele também conta com três estrelinhas na parte superior direita. Taylor ainda enviou uma cartinha, também à mão, para os pais de Daisy.

A pequena é fruto do relacionamento de Katy Perry e Orlando Bloom. Embora seja a primeira filha da cantora, Orlando já é pai do pequeno Flynn Christopher, de nove anos de idade, fruto de seu antigo casamento com a modelo Miranda Kerr.