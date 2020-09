Polícia prende traficantes em Santo André

Mauricio Silva

Do Diário do Grande ABC



14/09/2020 | 14:31



Dois homens foram presos por policiais militares da Força Tática no momento em que comercializavam drogas na madrugada desta segunda-feira (14), na comunidade do Jardim Santo André, em Santo André. Segundo o boletim de ocorrência, os agentes faziam patrulhamento para proibir a distribuição e uso de entorpecentes no local, quando visualizaram três homens próximos à uma viela comercializando drogas. Ao notar a presença da viatura saíram correndo.

Com um dos dois suspeitos presos foi encontrado uma pochete (pequena bolsa que se leva a tiracolo ou presa à cintura) contendo substâncias aparentando ser entorpecentes. Com o outro foram encontrados algumas moedas e uma folha de caderno contendo a contabilidade diária da venda de drogas. Continuando as averiguações na área sobre uma lona os policiais acharam outra bolsa com mais entorpecentes (quantidade não revelada).

Presos em flagrante a dupla foi encaminhada ao 6º DP (Vila Mazzei), onde a ocorrência foi registrada.