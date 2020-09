Corinthians repudia intimidação e ameaça de torcedores: 'Não garantem resultados'

14/09/2020 | 14:13



O desembarque dos jogadores do Corinthians após mais uma derrota no Campeonato Brasileiro - 2 a 1 para o Fluminense - foi tenso no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos (SP). Torcedores "recepcionaram" o time com ofensas, empurrões, ameaças e até dedo em riste de alguns atletas. O clube divulgou uma nota oficial nesta segunda-feira repudiando intimidação e ameaça e dizendo que esse comportamento violento "não garante resultado",

"Não acreditamos em intimidação e ameaças como forma de obter resultados esportivos", publicou o clube, indignado com a maneira pela qual os torcedores reagiram. A integridade dos jogadores só foi preservada graças ao auxílio de seguranças do aeroporto, que ajudaram no trabalho dos seguranças do clube.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra alguns jogadores correndo até o ônibus da delegação e prova que nem o ídolo Cássio escapou da ira dos vândalos. O goleiro foi amparado até o veículo, mas ouvindo queixas e palavrões.

Com quatro derrotas em nove jogos no Brasileirão, o Corinthians ocupa o 15.° lugar na tabela de classificação e pode fechar a próxima rodada na zona de rebaixamento. Uma combinação de resultados pode levar o time do técnico interino Dyego Coelho para a 19.ª e penúltima colocação. A chance de ser o último nessa rodada só é descartada pelo fato de o jogo do Goiás contra o Flamengo ter sido adiado.

São apenas nove pontos somados, mesma pontuação do Botafogo, o primeiro entre os rebaixados hoje. "O momento pede tranquilidade, trabalho e responsabilidade conjunta. Temos plena confiança no grupo de jogadores que formamos", declarou o clube. "Conhecemos o caráter e o profissionalismo desses atletas, das conquistas de que muitos fizeram parte às situações mais difíceis deste ano. Confiamos que a resposta necessária será dada em campo".

O Corinthians teve o seu jogo da próxima rodada antecipado para esta quarta-feira, na Neo Química Arena. Recebe o Bahia, do técnico Mano Menezes, que ocupa uma posição abaixo, portanto um confronto direto contra a degola.