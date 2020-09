Kelly Clarkson abre o jogo sobre como está lidando com o divórcio: - Minha vida tem sido uma lixeira

14/09/2020 | 13:10



Após anunciar em meados de junho que estava se separando do então esposo, Brandon Blacstock, Kelly Clarkson resolveu abrir o jogo sobre como está sendo sua vida desde que o processo de separação foi iniciado. Em entrevista ao programa Sunday Today, da emissora estadunidense NBC, no último domingo, dia 13, a cantora admitiu que tem passado por tempos difíceis e que tem buscado o apoio dos amigos para superar a situação:

- Quer dizer, não é um segredo. A minha vida tem sido uma lixeira. Pessoalmente, tem sido um pouco difícil nesses últimos meses. Tenho conversado com amigos que já se divorciaram. Não sei como as pessoas passam por isso sem ter algum tipo de válvula de escape, porque é a pior coisa para todos os envolvidos.

O ex-casal havia oficializado a relação em outubro de 2013, e tiveram dois filhos juntos: River Rose, de cinco anos de idade, e Remington Alexander, de três anos de idade. Além disso, Kelly ajudou o ex a criar seus dois filhos de um casamento anterior, Savannah, hoje com de 18 anos, e Seth, com 14 anos de idade atualmente.

Impacto na carreira

A cantora ainda falou sobre como a situação impactou sua carreira, e revelou que está se preparando para lançar um novo álbum em 2021. De acordo com Kelly, este será um álbum totalmente novo em sua vida como artista, pois será o primeiro a tratar de assuntos pessoais conforme ela coloca muito do momento que está vivendo nas letras das músicas:

- Este será provavelmente o [álbum] mais pessoal que já lancei. E todo o álbum é basicamente toda emoção que você experimenta desde o início de um relacionamento até o fim do que é agora ou onde está agora, e tem sido muito terapêutico para mim. É muito honesto. Há uma que meus filhos cantam no carro. Estou passando por várias coisas e fico tipo, Isso é estranho. Tipo, é o seu relacionamento. Nunca escrevi sobre a minha vida de modo que meus filhos passassem a cantar junto.