Obituário - 13/09/2020

Do Diário do Grande ABc



14/09/2020 | 11:21



Clavio Coutinho Soller

(*) Rio Grande, Rio Grande do Sul, 31-10-1934

(+) São Bernardo, 4-9-2020

No Sul, Clavio tinha uma oficina. Ingressa na Loja Renner, que o traz a São Paulo; e, de São Paulo, para São Bernardo, onde estabelece residência. Na trajetória, Vila São José.

Em 2010, foi indicado como morador antigo e descreve o crescimento da vila, a chegada dos primeiros melhoramentos, a transformação urbanística do bairro, formada por migrantes de várias partes do País.

O depoimento de Clavio Coutinho Soller está perpetuado no livro sobre a história da Vila São José (inédito, e nascido na página Memória do Diário).

Clavio parte aos 85 anos, como funcionário público aposentado. Filho de José Silvestre e Joselma Coutinho Soller, ele deixa a esposa Eva Cardoso Soller e dois filhos, Paulo e Cristiano. Seu corpo foi conduzido ao Memorial Planalto.



SANTO ANDRÉ

Santo André, sexta-feira, dia 11 de setembro

Oliana Margherita, 89. Natural da Itália. Residia na Vila Alpina, em Santo André. Dia 11. Cemitério de Santa Rita do Passa Quatro (São Paulo).

Orlando Braghirolli, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 11. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José Scarambone, 85. Natural de Santa Ernestina (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ibesen Gutenberg de Oliveira, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alpheu Pezzolo, 83. Natural de Santo André. Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 11. Memorial Planalto.

Maria Apparecida de Camargo Cattuzo, 80. Natural de Valparaíso (São Paulo). Residia no Jardim Europa, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Roberto de Godoi, 80. Natural de Santo André. Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ademir de Lorenci, 74. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 11. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Osvaldo da Silva, 71. Natural de Mafra (Santa Catarina). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes Pereira, 69. Natural de Catu (Bahia). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Júlia Barbosa da Silva, 66. Natural de Biritinga (Bahia). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Diarista. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Ferreira da Silva, 64. Natural de Pindobaçu (Bahia). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Ajudante geral. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Luiz Desani, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

João de Deus Rocha, 62. Natural de Valença do Piauí (Piauí). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roberto Luiz Mendes, 57. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Cobrador de ônibus. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nilza Santos da Costa Lima, 54. Natural de Mamanguape (Paraíba). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Cabeleireira. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Sandro Ricardo Maravelli, 48. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Vendedor. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vanessa Volkmar, 41. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 11. Memorial Planalto.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, quarta-feira, 9 de setembro

Carmen Segura, 97. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Memorial Planalto.

José Nazaré da Silva, 92. Natural de Piranga (Minas Gerais). Residia em São Paulo, Capital. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério Parque dos Girassóis.

Nelson Antonino de Melo, 87. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Jardim Cláudia, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Izabel Maria de Souza, 86. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

João Zomigna, 80. Natural de Regente Feijó (São Paulo). Residia na Vila Duzzi, em São Bernardo. Dia 9. Memorial Phoenix.

Neuza Machado Cara, 78. Natural de Monte Alegre do Sul (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério da Paulicéia.

Elson de Almeida, 72. Natural de Colatina (Espírito Santo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Hélio Frasnelli, 69. Natural de Rio Claro (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

Paulo Felix dos Santos, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Marineti Aparecida Leite Viana, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Esther, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, quinta-feira, 10 de setembro

Ronald de Oliveira Marinho, 81. Natural de Santos (São Paulo). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

América Martins da Silva, 74. Natura de Candeal (Bahia). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 10. Memorial Planalto.

Waldecy Bispo, 70. Natural de Francisco Sá (Minas Gerais). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Maria Verônica Ramos, 67. Natural de Aramirim (Minas Gerais). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, sexta-feira, 11 de setembro

João Ferreira de Lima, 85. Natural de Palmeira dos Índios (Alagoas). Residia no Alvarenga, em São Bernardo. Dia 11, em Santo André. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

São Caetano, quarta-feira, dia 9 de setembro

Lenir Esteves Moderna, 87. Natural de Pindorama (São Paulo). Residia em São Caetano. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério: não informado.

Wanderson Martins Souza, 27. Natural de Buriticupu (Maranhão). Residia na Vila São José, em São Bernardo. Auxiliar de transporte. Dia 11, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, quinta-feira, 10 de setembro

José Gimenes, 89. Natural de Colina (São Paulo). Residia no Jardim Guanabara, em Mongaguá (São Paulo). Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria da Encarnação Lopes Bertoni, 86. Natural de Votorantim (São Paulo). Residia no Centro de São Caetano. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Elza Miari Vergamini, 85. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, quarta-feira, dia 9 de setembro

Maria Zilza Mota Araujo, 62. Natural de Ichu (Bahia). Residia em Diadema. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.



Diadema, quinta-feira, dia 10 de setembro

Amadeu Pinheiro Guedes, 92. Natural de Portugal. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 10. Vale da Paz.

Thereza Maria de Jesus Alves, 81. Natural de São Geraldo (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.

Silvéria Soares Fonseca, 72. Natural de São João da Lagoa (Minas Gerais). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.

Antonia Lopes de Morais, 54. Natural de Novo Oriente (Piauí). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.

Claudemir Cícero dos Santos, 47. Natural de Tapejara (Paraná). Residia na Cidade Ademar, em São Paulo, Capital. Dia 10, em Diadema. Cemitério Santo Antonio de Pádua, em São Carlos (São Paulo).

Janicleide Gomes Amaral, 43. Natural de Campina Grande (Paraíba). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 10. Cemitério Mumnicipal.



M A U Á

Mauá, quinta-feira, dia 10 de setembro

João Edmundo de Souza, 95. Natural de Tauá (Ceará). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Elisabete Barbosa de Lima Silva, 60. Natural de Bonito (Pernambuco). Residia no Jardim Maria Eneida, em Mauá. Dia 10. Cemitério dos Amarais, em Campinas (São Paulo).

Maria Helena Mandelli Bolini, 53. Natural de Santo André. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.