Grazi Massafera exibe corpão em foto só de biquíni e Juliana Paes brinca: Para de me irritar

14/09/2020 | 11:10



Grazi Massafera está deixando todo mundo impressionado com as fotos da viagem que fez para a Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. A atriz esteve por lá para realizar um ensaio fotográfico e aproveitou para curtir a natureza ao lado de ninguém menos que o namorado Caio Castro.

Em uma das publicações, a atriz apareceu só de biquíni enquanto curtia uma cachoeira. A foto impressionou até mesmo Juliana Paes, que não perdeu a chance de comentar na publicação, brincando:

Para de me irritar, escreveu a beldade.

Os seguidores também se divertiram com a mensagem deixada por Juliana.

Melhor comentário e elogio, escreveu um.

Se está te irritando, imagina nós, disse outro.

A barriga chapada de Grazi também chamou a atenção de outros fãs, que comentaram:

Gente, alguém conseguiu olhar a cachoeira?, questionou um.

Meu Deus, que gata!, comentou outro.