Vancouver: conheça as principais atrações da cidade

14/09/2020



Parques, jardins e praias são algumas atrações que deixam os cenários de Vancouver, no Canadá, ainda mais bonitos. As paisagens naturais se misturam com prédios modernos, centros de compras agitados, museus e até com os trilhos do famoso SkyTrain, trem suspenso que percorre boa parte da cidade. Conheça alguns passeios imperdíveis para aproveitar o melhor da metrópole canadense.

1. Ponte Suspensa Lynn Canyon e Ponte Suspensa Capilano

Embora Vancouver tenha várias pontes suspensas, as de Lynn Canyon e do Rio Capilano são provavelmente as mais populares. Longas, estreitas e temíveis, elas proporcionam a emoção de caminhar dezenas de metros acima do solo em uma estrutura de madeira quebradiça, uma experiência instável que deixará suas pernas tremendo por horas. Também é possível contemplar vistas deslumbrantes de belas florestas e vales profundos com encostas rochosas. Vale destacar que a entrada para a ponte no Lynn Canyon é gratuita.

2. Grouse Mountain e a trilha Grind

Tanto no inverno quanto no verão, a Grouse Mountain oferece um panorama incomparável quando o tempo está aberto. Principalmente, à noite, quando as luzes da cidade estão acesas e podem ser vistas de lá.

Com boas trilhas para caminhadas e pistas de esqui fáceis, ótimos restaurantes, um teleférico e vida selvagem escondida em meio às árvores, Grouse Mountain é o destino perfeito para passar o dia fora da cidade. Ali, é possível encontrar o Grind, uma “escada natural” que vai da base até o cume da montanha. Com um ganho de altitude de mais de 853 metros, é uma trilha desafiadora e uma excelente maneira de suar e perder um pouco de calorias depois da deliciosa comida que se come na cidade. Chegando lá, você pode curtir o panorama, repor as energias novamente e pegar o teleférico para descer.

3. Lojas de departamento de luxo, vida noturna e cassinos

Vancouver oferece uma vida noturna agitada e oportunidades para compras elegantes. A Robson Street e o Pacific Centre Mall são ótimos lugares para quem gosta de marcas de luxo. Caso queira experimentar algo novo, dê uma olhada nas marcas locais, como Lululemon Athletica e Aritzia.

Se você gosta de jogar dados à noite, River Rock Casino Resort, Parq Casino e Grand Villa Casino Hotel & Conference Center são os lugares certos. Certifique-se, no entanto, de saber como jogar com segurança, para não gastar seu dinheiro à toa e não estragar férias memoráveis com o arrependimento de perder muito.

Há também uma infinidade de bares e baladas que o manterão entretido. Se tiver sorte, você ainda pode conhecer uma das muitas celebridades que vivem nesta cidade e adoram desfrutar das noites vibrantes.

4. Parque de Stanley

O Parque de Stanley é uma das principais atrações turísticas da cidade e um símbolo de sua paixão pela natureza. Ele se espalha na ponta da Península de Burrard, é cercado pela calma Baía de Burrard e a maior parte de sua área costumava ser uma floresta temperada. Portanto, há uma variedade de árvores, incluindo a antiga Thuja plicata, folhas de bordô e o abeto de Douglas.

Uma das melhores maneiras de conhecer o lugar é dar um passeio ou andar de bicicleta ao longo do paredão que circunda o parque. Aproveite a visita para conhecer o famoso Aquário de Vancouver, que abriga cerca de 70 mil criaturas e oferece programas educacionais para todas as idades. Alpem disso, em Brockton Point, há uma exibição maravilhosa da arte das Primeiras Nações – obra dos povos indígenas da região – incluindo totens gigantescos esculpidos.

Para relaxar, há praias cobertas de areia branca. A Second Beach (Segunda Praia) e a Third Beach (Terceira Praia) oferecem vistas panorâmicas, areias naturais e uma abundância de atividades esportivas. São ótimos lugares para assistir ao pôr do sol.

5. Gastown

O nome do bairro é em homenagem a John “Gassy Jack” Deighton, o proprietário da taverna improvisada em torno da qual o assentamento original foi construído. Gastown é a parte mais antiga da cidade.

Hoje, é um lugar de arquitetura vitoriana, com cenário de moda próspero, boutiques de decoração, galerias exclusivas, alguns dos melhores cenários gastronômicos de Vancouver e edifícios de apartamentos lofty. É um ponto de encontro para moradores elegantes, um bairro ideal para explorar a pé e que abriga pontos turísticos do centro cultural da cidade.

O local onde ficava a taberna é agora marcado por um pitoresco relógio a vapor. Diz a história que Gassy Jack era um marinheiro agitado e rude que também construiu dois bares na cidade e ganhou fama de um eloquente contador de histórias

6. Experimente a variedade culinária de Vancouver

Há uma última coisa que precisa ser mencionada em Vancouver. Por ser uma capital cultural, a cidade possui uma extraordinária variedade de cozinhas nacionais. Você pode fazer uma excursão gastronômica guiada para explorar sua singularidade requintada, participando de uma experiência culinária dos seus sonhos mais loucos e saborear de tudo – desde o doce frescor de frutas exóticas, peixes e vegetais, a café francês, croissants, pizzas italianas, carne, pão e laticínios produzidos em fazendas locais.