Justiça veta reabertura das agências do INSS

Do Dgabc.com.br



13/09/2020 | 23:32



Por força de decisão judicial do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, divulgada neste domingo (13), a reabertura das agências do INSS em São Paulo foi adiada sem data definida para reabertura. Os segurados que tinham agendado atendimento devem desconsiderar e proceder com a remarcação pelo Meu INSS ou pelo telefone 135. O INSS, por meio da Procuradoria Federal Especializada, recorrerá da decisão, e espera que a Justiça entenda o caráter essencial do serviço prestado por esta Autarquia. O INSS divulgou nota em que destaca que a reabertura das agências "se mostra indispensável para que parte da população que necessita dos serviços presenciais não seja prejudicada, especialmente neste momento de pandemia".