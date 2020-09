Educação será mote de Marilza para manter grupo no poder

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



14/09/2020 | 07:00



A vice-prefeita Marilza de Oliveira (PSD) será responsável por tentar manter a hegemonia do grupo político que administra Rio Grande da Serra desde 2004. Não à toa, o trabalho do prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania), quem bancou sua candidatura internamente, será o mote da campanha – em especial na área da educação, na qual Marilza, professora, transita.<EM>

Vereadora no governo de Adler Kiko Teixeira (PSDB), hoje prefeito em Ribeirão Pires, Marilza foi alçada à condição de vice de Maranhão em 2012. Em 2016, foi mantida na chapa e, neste mandato, foi moldada para a sucessão. Tanto que foi secretária de Saúde da cidade. Mas é na educação que ela encontra seu discurso – dominou boa parte na convenção que a homologou como prefeiturável.

“Como professora, uma das minhas metas é estimular a educação na cidade. Mas também vou tratar com importância a saúde e a segurança pública”, declarou Marilza.

Como vice, Marilza terá Helenice Arruda (PL), filha do ex-prefeito José Carlos Arruda (morto em 1998) e vice de Kiko nos dois governos do tucano – Kiko se afastou de Maranhão e do atual grupo.

“Helenice também é filha de ex-prefeito da cidade, do Carlão, e tem boa relação com o pessoal da terceira idade. Hoje, ela é uma das pessoas que mais conseguem aglutinar grupos na campanha”, elogiou a pessedista sobre sua aliada, em chapa inédita na política local.

O nome de Marilza surgiu após Maranhão realizar espécie de peneira dentro do seu grupo de apoio. Depois, houve esforço para reaglutinar forças que poderiam escapar do núcleo, como o vereador Clauricio Bento (DEM) e Dayana Franco (MDB), filha do ex-prefeito Cido Franco (morto em 1997).