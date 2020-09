Ramon prega discurso único para prefeituráveis petistas

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



14/09/2020 | 07:00



Aposta de última hora do PT de Rio Grande da Serra depois de anos de conflitos internos, o ex-prefeito Ramon Velásquez parte para a eleição com discurso de unir a militância do partido na região e no município.

Ele clama por apoio de prefeituráveis do PT no Grande ABC como um todo. Mas também mira em quem está próximo do ex-vereador Claudinho da Geladeira (Podemos), integrante do petismo nas duas últimas eleições, e do vereador Akira Auriani (PSB), que, embora nunca tenha sido filiado ao PT, tem em seu arco de alianças uma das mais históricas figuras da legenda na cidade: o também vereador Benedito Araújo (PSB).

“O PT precisa resgatar e defender o legado do partido na região. Precisamos fazer uma campanha unificada. Apontar o futuro não só para a economia no pós-pandemia, mas também nas questões sociais. E isso não será diferente aqui em Rio Grande da Serra”, declarou.

Ramon admitiu que sondou o PSB de Akira, mas que, sem avanço nas conversas, apostou em chapa pura. “Recorremos ao PSB, pois temos no partido um antigo aliado (Benedito), mas Akira quis manter sua candidatura ao Paço, o que eu acho naturalmente válido.” O nome escolhido para a vaga de número dois na chapa foi o de Sandra Perillo (PT), filha do ex-vereador Waldemar Perillo (PSDB), morto em março.

Além de tentar voltar a governar Rio Grande – foi prefeito de 2000 a 2004 –, Ramon Velásquez elencou outro objetivo como “questão de honra”: bater Claudinho, que, na visão do ex-prefeito “traiu o PT ao abandonar o partido”. “Ele (Claudinho) precisa fazer autocrítica. Traiu o PT, traiu o (ex-presidente) Lula. Não apresentou um projeto de governo até agora. Afinal, qual é a desse cara? Na verdade eu achei até salutar que ele saiu do PT. O partido quer gente comprometida, coisa que ele não era nem quando foi vereador do partido.”